El análisis político de Julián Serrano que revolucionó las redes: “La idea es hacerte bien pobre para que después le mendigues pan y arroz al Gobierno”

El joven se quejó del paquete de medidas anunciado por Miguel Pesce (Foto: Instagram)

Julián Serrano generó revuelo en Twitter al realizar fuertes declaraciones sobre las nuevas restricciones cambiarias que había anunciado Miguel Pesce, el presidente del Banco Central. El influencer fue tendencia en la red social al opinar por primera vez de cuestiones económicas de la Argentina que llamaron la atención de sus cientos de seguidores.

A partir de este miércoles 16, la compra de dólar ahorro tendrá un recargo del 35% en concepto de retención del impuesto a las Ganancias y las operaciones con tarjetas de crédito que se realicen en el exterior también serán computadas dentro del cupo de los 200 dólares mensuales. De esta manera, comprar un dólar costará cerca de 130 pesos.

Al enterarse del paquete de medidas destinado a frenar las ventas de reservas, el ex ganador del Bailando preguntó de manera irónica a través de su cuenta oficial: “¿Se acuerdan que el año pasado me hicieron tendencia porque dije que había que dolarizar? El dólar en ese momento estaba a 42, hoy está en 200.. y me decían pelotudo a mí... pajeros”.

Luego, el influencer publicó una captura de una escala salarial que publicó el canal C5N para explicar cuánto son los ingresos que determinan si una persona pertenece a una clase baja o alta. “En este país sos clase alta ganando menos de mil dólares por mes. Lavando copas en un país en serio ganas 1.200 dólares”, se quejó el joven entrerriano.

Los mensajes de Julián Serrano

Al leer las críticas sobre sus comentarios, justificó sus mensajes: “Gente que dice que tuiteo estas cosas porque 'garpa’. Me desahogo por acá porque hace años veo como los políticos (independientemente del partido que sean) hacen mierda mi patria.. Y veo cómo mis amigos y familiares se rompen el orto laburando todo el día y no les alcanza”.

Además, la ex pareja de Oriana Sabatini y Malena Narvay aseguró que el Gobierno tiene “una estrategia” para lograr sus objetivos a largo plazo: “La idea es hacerte bien pobre para que después mendigues pan y arroz al gobierno. Así, perpetuarse en el poder, con gente que piensa que ellos son ‘generosos’ y que los malos son los ‘capitalistas’, que dicho sea de paso, ya se están yendo”.

Más tarde, pidió perdón a sus seguidores por sus mensajes relacionados a cuestiones políticas, aunque aseguró que era importante no mirar para el costado en una situación tan compleja que atraviesa la Argentina: “En este momento el que calla otorga.. no me puedo hacer el boludo viendo cómo destrozan el país que amo y voy a amar por siempre... perdón, me dejo llevar... En días temas nuevos”. Y luego agregó que los argentinos éramos un “35% más pobres”.

Los mensajes de Julián Serrano

Este miércoles, al enterarse de que era tendencia por sus opiniones, aseguró: “El que no está de acuerdo conmigo hoy, lo estará en un año.. y sino es un año, en dos, o en cinco... Uno puede ignorar la realidad, pero no puede ignorar las consecuencias de ignorar la realidad”.

Esta no es la primera vez que Serrano genera un escándalo en las redes. Hace unos meses fue muy criticado por compartió en su cuenta de TikTok un polémico video. Material que luego replicó en Twitter e Instagram. En las imágenes se lo podía observar a él simulando tener sexo con él mismo, ocupando distintos roles.

Algunos de sus seguidores le comentaron que lo que había subido estaba fuera de lugar, que no correspondía. Entre las tres cuentas de redes sociales en las que colocó el material reúne más de 6 millones de fanáticos que están pendientes de lo que hace o deja de hacer. Muchos de ellos son niños y adolescentes.

Los mensajes de Julián Serrano





