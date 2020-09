El mensaje de Jorge Rial por la renuncia de Daniel Ambrosino a “Intrusos”

El video que posteó Daniel Ambrosino al anunciar su despedida de "Intrusos" (América, Twitter)

La noticia se conoció por las redes sociales: Daniel Ambronio entendió que la mejor manera de comunicar que luego de 20 años se iba “de la casa de papa´”, como lo describió, era con sendos posteos en Instagram y Twitter. “Solo es un hasta siempre. Porque siempre seré un intruso, como lo dice nuestra canción. Con la pasión y la camiseta puesta. Los quiero”, escribió en sus cuentas, recibiendo a su vez el cariño de sus ex compañeros, quienes hasta estas horas compartieron el estudio, pero también quienes lo hicieron en temporadas pasadas.

Pero antes de aquellas publicaciones hubo una charla privada entre Ambrosino y Jorge Rial. “Lo llamé. Le dije que necesitaba contarle algo, que no sabía cómo empezar", recreó Dani -en diálogo con Teleshow - sobre la conversación que mantuvo con el conductor en estas horas. “Lo dije (su renuncia) como me salió: rápido y corto”, agregó, obviando algunos detalles porque la emoción que lo envuelve es tan grande que “casi” ni recuerda los pormenores del llamado. Solo dos detalles en especial. “Se me quebraba la voz”, reconoce. “Y me habló lindo y contenedor", subraya. "Y seguiremos hablando...”.

El conductor se manifestó públicamente del mismo modo que lo hizo Ambrosino: respondiendo sus posteos en la redes. En este caso, eligió Twitter. “Te queremos mucho y sos parte de nuestra familia -le escribió Rial-. La profesión nos podrá volver a encontrar o no, pero en la vida nunca nos vamos a poder separar. Juntos hicimos Intrusos. Y eso no se borra con nada. Te esperan cosas mejores porque te lo merecés”.

Como una prueba de que la relación entre los dos es óptima, más allá del quiebre profesional que significa la partida de un programa, Romina Pereiro -la esposa de Rial- también dejó su impresión ante el anuncio. En su caso, optó por Instagram. Y al pie de las palabras de Ambrosino, y del video en el cual se termina abrazando con el conductor, dejó dos emojis: un corazón y una cara triste.

“No hay un punto especifico. No hay algo puntual -argumentó Ambrosino sobre su determinación-. Ciclos que se cumplen. Historias que cerrar. Necesidades de avanzar. Volar. Soltar. No sé, es todo muy movilizante. Hoy todo es posible. Todo es incierto”. Si bien aún el periodista de 51 años no tiene una propuesta laboral firme, aseguró tener “la tranquilidad que da hacer bien las cosas”, al punto que sostiene: “Anoche me dormí con una sonrisa y una lágrima. Pero en paz conmigo y con todos”.

Todavía es todo tan reciente que las emociones encontradas lo siguen atrapando. “Estoy contento y muy triste a la vez -explica-. Son muchos sentimientos. Muchos recuerdos. 20 años es una vida. Es como irse de la casa de papá... Es raro”.

Intrusos salió al aire por primera vez -siempre por el canal América- en el 2000, por lo que esta temporada alcanzó las dos décadas al aire. La serie de especiales previstos a modo de celebración debieron ser cancelados por la pandemia de coronavirus, que modificó la dinámica del ciclo. Incluso, durante varias semanas Rial salió al aire desde su casa. Sí se dio la reconciliación al aire del conductor con Viviana Canosa, otro hecho sorpresivo. Pero hubo que lamentar la partida de Marcela Tauro: al igual que Ambrosino, la periodista integraba la vieja guardia del programa. Solo Rial permanece al aire de quienes comenzaron el exitoso programa.

