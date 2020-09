50 respuestas desopilantes, íntimas y originales de Lizy Tagliani, el día que cumple 50 años

(Verónica Guerman / Teleshow)

Ricardo Darín suele contar que el mejor elogio que recibió no llegó de un crítico famoso ni de un colega multipremiado sino de un empleado de estacionamiento que le dijo: “Sos tan auténtico en pantalla como en la vida”. En ese selecto y minúsculo grupo de los buena gente, Lizy Tagliani ocupa un lugar de honor. Entrevistar a la capocómica es un mimo de la profesión. Vital, alegre, humilde, graciosa en sus salidas y sabia en sus respuestas, Lizy no solo “rema” todo tipo de notas sino que transmite una alegría que contagia. Hoy cumple 50 años. Será un día atípico marcado por la pandemia y la desgarradora partida de la Flopy, su amiga entrañable, pero también por un presente pleno en lo laboral, enamorada, rodeada del amor de sus amigos y del reconocimiento de la gente que la sigue y quiere.

Con el buen humor que la caracteriza atiende a Teleshow y eso que está preparando cuatro parciales. Porque la capocómica en vez de “dormirse en los laurales” luego de participar en Bailando por un sueño, ser humorista en el programa de Susana Giménez, formar parte de Sin Codificar, estar en El club del Moro (Radio Pop), y llevar adelante El Precio Justo, por Telefe decidió inscribirse en la Universidad de Lomas de Zamora para estudiar Abogacía. “Estoy todo el día estudiando. Me cuesta un poco hacerlo en modo virtual, pero estoy poniéndole mucha garra”.

A diferencia de otras personas, al cambiar de década no realiza balances. “No me gusta ponerle puntajes a los días ni a las horas. Me gusta vivir y punto” afirma y agrega “no siento nada con cumplir 50. Supongo que lo mismo que cuando cumplí 40; 30 o 10 y que será lo mismo que cuando cumpla 70; 90 o 100. No tengo la capacidad de sentir algo en particular en un día en especial. Siento cuando siento no importa la fecha”.

Lizy nació hace 50 años en Resistencia, Chaco pero a los 20 días ya vivía en Adrogué. Pasó una infancia con enormes carencias en lo material, ella misma cuenta que conoció la ducha a los siete años en una de las casas donde su mamá trabajaba. En la casa faltaba plata pero sobraba amor. Su madre era una persona sin conocimientos académicos pero con una profunda sabiduría. “Me acuerdo que comíamos pan duro al horno con un poco de aceite y ajo y esa era nuestra cena. Pero ella nunca me dijo: “No tenemos para comer”. Ella llamaba “a cenar” y servía eso. Así que yo nunca me planee: “No tenemos esto porque somos pobres”. Lizy dormía en una piecita con techo de cartón, “Con la cucha de mis perros y todas las carencias, era mi hogar. Mi mamá cocinaba en un calentador número cinco que tenía que sacar afuera por el olor a kerosene. ¡Y yo era feliz!”. Fue esa madre la que cuando la veía angustiada le recordaba: “Cuando te parí estaba sola. Naciste sola. Así que todo lo que quieras hacer, lo vas a poder hacer sola. No necesitás de nadie. Cuando alguien no me aceptaba, mi vieja me decía que nadie me tenía por qué aceptar. De última, si alguien no me aceptaba a mí yo no aceptaba a esa persona y listo”.

¿Cómo la acompañarían su mamá y la Flopy en este momento? “Seguramente me harían una fiesta espectacular. La organizaría la Flopy con todos los detalles como ella sabía hacerlo que estaba en todo. Me traería de sorpresa a mi mamá. Nos abrazaríamos las tres y me dirían: Feliz cumple, Estamos todo el tiempo al lado tuyo”, dice desea Lizy y es el único momento donde se le quiebra la voz. Rápido se recompone, no gracias a ese mecanismo que los psicólogos llaman negación sino a eso llamado resiliencia o coraje o como cada lector lo quiera denominar. Así nos responde las 50 de sus 50.

Las 50 de los 50

1. Lo mejor de cumplir años es... ¡Los regalos! Obvio.

2. Lo peor de cumplir años es… Cuando no te regalan nada.

3. Festejarás el cumple con… Mi novio.

4. Regalo secreto que te gustaría recibir… La casa de Adrogué donde me crié.

5. Regalo espantoso que no te gustaría recibir… Un hermoso e inútil cubierto para comida o para servirla.

6. Deseos que vas a pedir… Poder festejar el año que viene con una gran fiesta… Poder seguir llevando alegría a la gente…y salud

7. El mejor recuerdo de infancia… Un muñeco que venia con la lata de leche en polvo.

8. El mejor momento de la adolescencia… La primera vez que me puse pollera.

9. El mayor papelón en 50 años… Ser observada por vacas jajajjaja. Fue en un campo éramos muchos, pero las vacas no dejaban de mirarme a mí.

10. El deseo que jamás pensaste que se iba a cumplir y se cumplió… Llevar a mi mamá a Mar del Plata.

11. En el menú de este cumple no puede faltar… Sandwichitos de miga.

12. Como estamos en pandemia no se puede hacer un gran festejo pero si se pudiera… Lo haría con 150 invitados en un salón.

13. Serie que te gustaría protagonizar… Lizy con y (ya que está Anne con e).

14. Galán de Hollywood con el que te gustaría actuar… Richad Gere.

15. Personas que salvarías en un naufragio… Primero tendría que saber quiénes están.

16. No te molestaría que se hundieran… Las personas que no pude salvar… Nunca me remueve la conciencia lo que no pude hacer … Solo lo que podría haber hecho y no lo hice.

17. La vez que más te divertiste en la tele fue… con Marley. Es una aventura en persona.

18. De tu casting para Gran Hermano recordás... siiiiiiii, estaba atrás mio, Nadia Epstein o algo asi … y me dijo: “Vine por mis hijas no entiendo nada de tele”, o algo parecido… Tenía puesta una remera verde y una mini camuflada.

19. Tu insulto favorito es… Imbécil (como la dra Carla Lucero, Carina Zampini en Por siempre mujercitas).

20. En cincuenta años no lograste aprender a... Cocinar.

21. Lo mejor que sabés hacer es… Contar mi vida.

22. El defecto que te gustaría no tener… Detestar.

23. Tu mayor virtud es… No rendirme.

24. Para un fin de semana de locura te irías con… La Negra Vernacci.

25. Pero para una mañana de reflexión preferís a… La Negra Vernacci.

26. Te aburrís mortalmente con… Temas que no me interesan.

27. El mejor “verso” que hiciste para conseguir algo fue... En la primaria asegurar que si no me llamaban Carla Mariana Marconi sufría desmayos…

28. Tus perros se llaman… Los que tengo ahora Benito, Tati, Tina, Gerarda y Justo bautizado así por mi programa en Telefe.

29. La prenda que te queda mejor… No sé, solo me pongo lo que me cubra no me importa como me queda.

30. Jamás te pondrías… No creo en el jamás.

31. La última vez que lloraste de risa fue… A la noche cuando me saco el maquillaje.

32. De todos tus trabajos el que más te enorgullece es… El trabajo no importa cual.

33. Siempre te enternece ver… Una pareja de viejitos de la mano.

34. Al mirar hacia atrás y ver cuánto hiciste pensás… ¿Cuánto? Ni siquiera registré qué hice.

35. La melancolía te ataca cuando… Me imagino de niña.

36. Tenés una colección de 400… Autitos.

37. Cargaste un féretro caminando dos cuadras la vez que…Se murió una clienta. En el velorio el hijo me pidió ayudar a cargar el féretro. Pensé que era hasta la carroza fúnebre, pero como el cementerio de la Recoleta quedaba a dos cuadras fuimos caminando.

38. Te cruzaste con el ex vicepresidente Julio Cobos y resultó... Un papelón. Viajamos juntos en un vuelo a Mendoza. Me parecía una cara conocida pero no recordaba bien de dónde. Él me dijo que le encantaba mi historia de vida y le respondí con un “Gracias, a mí también me encanta como actúa”. Llegamos a Mendoza, y ahí me dice: “Lizy, yo no soy actor. Soy el vicepresidente del voto no positivo'”.

39. El mejor consejo que recibiste... Nadie es mejor ni peor que nadie.

40. El mejor consejo que diste…. Nadie es mejor ni peor que nadie.

41. Lo más bizarro que te pasó como famosa…. Tardar tanto en la dedicatoria de un autógrafo que cuando levanté la vista la fan ¡se había ido!

42. Lo más bizarro que te ocurrió siendo desconocida… Tratar de ser famosa.

43. Si ganás un Oscar se lo dedicarías... Al que me despertó mientras soñaba ese momento. Ja, ja.

44. Te gusta que elogien tus... Piernas.

45. No podrías vivir sin… Vida.

46. Te gustaría vivir hasta… Los 105 años.

47. Los 50 son... 50 toneladas de vida para dejar en este mundo al alcance de quien me quiera recordar.

48. Los periodistas de espectáculos te amamos porque… Perdieron el gusto. jajajjajaja No lo sé.

49. La gente te ama porque… Los periodistas me aman. Es el cinturón ecológico del amor.

50. En tu cumple vas a brindar por… Los que se fueron en época de pandemia y por todos los que nos quedamos sin ese abrazo final.

