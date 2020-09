Barby Franco reveló una costumbre suya en la intimidad y Pampita la recriminó: “¡Eso quita la magia!”

Pampita le dio un consejo a Barby Franco para la intimidad (Video: "Pampita Online", NetTv)

La presencia de Carolina Pampita Ardohain en Podemos Hablar, el último sábado, dejó abierto un interrogante. “¿Qué sería más difícil? ¿Una semana sin celular o una semana sin sexo?”, le consultó Andy Kusnetzoff tras su paso por el escáner. Y la modelo, sin dudarlo, respondió que para ella lo más complicado era estar sin intimidad. Sin embargo, este lunes, quiso saber la opinión de sus panelistas de Pampita Online. Y, ahí mismo, se armó un intenso debate.

Las opiniones fueron divididas. “¿De verdad sin sexo? Yo me muero si no tengo el celular...”, comenzó diciendo Barby Franco. Cora Debarbieri, en tanto, dijo que ella jamás podría pasar una semana sin intimidad. Por su parte, Paula Galloni dijo que, claramente, podía estar ese tiempo sin tener relaciones con su pareja pero no sin su teléfono. Y Alejandra Martínez coincidió con ella.

Sin embargo, hubo un dato que reveló Barby yendo un poco más allá del tema en cuestión y que llamó la atención de todas sus compañeras. La novia de Fernando Burlando no solo contó que había llegado a estar dieciseis horas conectada a Instagram en un sólo día, sino que confesó que solía ponerse a mirar esa red social no bien terminaba “de hacer la comunión” con su pareja.

Entonces Pampita, que abiertamente había declarado que ella no cambiaba “sexo por celular”, se sorprendió. “¡No, Barby!”, la recriminó de inmediato. Pero, al enterase que el abogado también hacía lo mismo, aseguró: “Son tal para cual: dos gotas de agua”. “¡Pensé que estaba bien eso!”, dijo entonces Franco, mientras se reía a carcajadas.

En ese momento, Pampita se puso didáctica y le explicó las consecuencias de esa actitud. “Quita la magia de lo que acaba de pasar”, le dijo. A lo que Barby respondió: “Tenés razón”. “Igual, yo no los quiero retar, cada pareja es un mundo y si a ustedes les encanta a los dos, hagan lo que quieran”, concluyó entonces Ardohain.

Barby Franco y Fernando Burlando (Foto: Instagram)

Cabe recordar que, hace una semana, Barby había sacado a la luz otra intimidad de su pareja con el letrado. Pampita había presentado un tape de Estelita en casa, el ciclo de entrevistas de Jey Mammon, en el que Diego Olivera, marido de Mónica Ayos, había contado: “En Brasil nos pasó que estábamos ‘tomando la comunión’ en una terraza, que nosotros creíamos que estaba abandonada. ¡Pero llegó un grupo de japoneses! Decí que no nos conocía ni el loro…”. Entonces, Franco preguntó: “¿Cómo es eso de la comunión? No entendí”. Y la modelo le explicó que se trataba de un simple juego de palabras, dando lugar par que ella también contara una anécdota subida de tono.

“Fue en un avión. Una vez estaba ‘tomando la confirmación’ en el asiento y pasó la azafata. Se ve que hay cámaras o no sé cómo hacen, pero nos vieron y nos tocaron el hombro. Le dije: ‘Tengo miedo porque hay mucha turbulencia y estamos los dos tapaditos’. Y no nos dijo nada más”, había relatado Barby. “¿Los dejó seguir con ‘la confirmación’?”, quiso saber entonces Pampita. Y la novia de Burlando le respondió: “Dos horas duró ‘la misa…’.

