Beto Casella salió de su casa para despedir al locutor de “Bendita”: “Le deseamos lo mejor y lo vamos a extrañar mucho”

Beto Casella en una cena al aire libre con el equipo de "Bendita" (Video: Instagram)

A mediados del mes de marzo, cuando la pandemia del coronavirus llegó a la Argentina, Beto Casella decidió resguardarse en su hogar. A pesar de estar dentro del grupo de trabajadores considerados esenciales por su trabajo en los medios de comunicación, el conductor de Bendita, es una persona de riesgo frente al coronavirus por sus problemas cardíacos preexistentes. Así que, durante los últimos cinco meses, estuvo haciendo el ciclo desde su casa.

Sin embargo, es sabida la relación estrecha que une a Beto con sus compañeros de trabajo. Por eso, al conocerse la noticia de que Mario De Candia, histórico locutor del programa de El Nueve, se iba a ir a vivir a España, el conductor no dudó en interrumpir por un momento su aislamiento para despedirlo. Y, tomando todos los recaudos correspondientes, aprovechó la habilitación de mesas en las veredas de los restaurantes porteños para compartir una cena con él y su equipo.

“Bueno, respetando la distancia social, muriéndonos de frío porque las reuniones tienen que ser afuera y respetando el número de personas, estamos despidiendo a un compañero que ya se hizo amigo de la vida de todos y de todas. Así que le deseamos lo mejor a Marito. Lo vamos a extrañar mucho, no sólo como la voz de Bendita sino como tipo, como compañero gamba con el que se puede contar. Y él sabe que puede contar con nosotros”, dijo el conductor en un video que subió en su cuenta de Instagram, en el que se lo ve junto al locutor, a Edth Hermida, Alejandra Maglietti, Walter Queijeiro, Carla Czudnowsky, Gabriel Cartañá y Lola Cordero.

Junto al posteo, que lo muestra disfrutando de una picada al aire libre en la noche del lunes, dónde la temperatura mínima fue de apenas 3 grados, Beto escribió: “Cuando un amigo se va...Nuestro querido compañero @mariodecandia se va a probar suerte a España. Lo vamos a extrañar horrores, pero queremos que le vaya bien y sea feliz con los suyos”.

Mario de Candia en "Bendita" (Instagram: @mariodecandia)

Minutos antes, Beto había despedido a De Candia al aire, desde su casa, diciendo: “Es un programa especial. Lo dijimos al principio y lo hicimos con un sabor especial en el alma y en la voz porque se nos va Marito a buscar horizontes nuevos, a crecer... Por supuesto le deseamos lo mejor aunque eso signifique que no lo veamos. Te vamos a extrañar muchísimo”.

Y el locutor, visiblemente emocionado, se tomó un momento para hacer referencia a su paso por el programa. “Gracias a todos. Son 12 años, 13 temporadas. Gracias a Beto que me bancó desde el primer día, desde que me dijo ‘es gracioso lo que me decís pero no te veo, te voy a poner más cerca del decorado’ y me transformó en locutor en cámara. Siempre estuviste ahí, me impulsaste. Me da bronca que tengamos que terminar el programa y no estés en el piso”, dijo Mario.

De Candia, que además de locutor es actor de doblaje y comediante, viajará a probar suerte a Gijón junto a su mujer, Belén, y a la hija de ambos, Guadalupe (9), dejando en la Argentina a sus tres hijos mayores, Juan (26), Franco (22) y Ornella (19), por lo que no le resultó nada fácil tomar la decisión. Sin embargo, está claro que se va dejando una puerta más que abierta en el programa que lo vio crecer.

De Candia junto a su mujer y su hija (Foto: Instagram)

