Claribel Medina, indignada con un grupo de personas reunidas en un bar: “La gente está sin barbijo mientras los actores no podemos trabajar”

El próximo lunes la Ciudad de Buenos Aires continuará con la reapertura gradual de ciertos comercios y el regreso de algunas actividades. Entre las novedades más destacadas, los restaurantes y las cervecerías podrán solicitar la autorización para atender a sus clientes en veredas, patios al aire libre y terrazas.

Esta decisión parece no haberle caído bien en absoluto a Claribel Medina, quien con bronca ve que ya se empezaron a llenar los bares de Palermo (a pesar de que la reapertura todavía no entró en vigencia), mientras los actores siguen viviendo una situación dramática. Toda la industria audiovisual se encuentra prácticamente parada y sus trabajadores no pueden ejercer su profesión.

Ante esta situación, la actriz puertorriqueña grabó un video en el que expuso a un grupo de jóvenes que estaban en la vereda y en las mesas de un bar, algunos sin barbijo. “No me molesta que la gente se reúna, sé que la gente está cansada. Lo que me duele es que actores, cine, técnicos y producción no puedan ejercer su profesión mientras en Palermo pasa esto: la gente sin barbijo...”, manifestó, indignada, Claribel.

Junto al video dejó en claro su enfado con un texto: “¿Por qué para unos sí y para otros no? Presidente, te amo, ¿pero qué pasa con nuestra realidad? Claro que la gente se enojó conmigo, pero no es contra ellos. Mi pregunta es qué pasa. No tenemos sueldo, no me importa que me digan ‘volvete a Colombia’, eso lo hacen también porque se sienten amenazados si uno dice cualquier cosa”.

Y agregó: “Me importa que se entienda que no hay un ejercicio de comparación. No los critico, hagan lo que quieran, pero los demás no cobramos. Debo decir que están en su derecho, estaban felices… difícil explicar para quién es la cuarentena. Lo apoyo, Presidente, no me importa que se enojen conmigo, me importa la cultura. Después, que los más favorecidos se burlen no me importa. Dele una mano al arte, la música y el talento”.

A pesar de su enojo y del reclamo a Alberto Fernández, instantes después Claribel borró la publicación de su cuenta en Instagram.

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio detalles sobre cómo funcionarán las autorizaciones de los locales gastronómicos que soliciten reabrir sus puertas: “Tendrán que presentarnos un croquis de cómo dispondrán las mesas afuera y las distancias previstas. Vamos a empezar con los que ya tenían ese permiso. Es un trámite fácil y rápido que se presenta por Internet y calculo que la semana que viene ya vamos a estar en condiciones de aprobar los primeros”.

“Vamos a ampliar las superficies al aire libre, como las veredas o las calles, y sumaremos espacios públicos en las plazas. Cuando más espacio das, la gente se distribuye más y es más seguro”, explicó. Desde el Gobierno de la Ciudad harán una revisión pormenorizada de cada caso porque así como están aquellos locales que ya disponían de la habilitación para funcionar en la vereda, hay otros que nunca la tramitaron y algunos que tampoco cuentan con el espacio suficiente para poder operar bajo esas condiciones.

Consultado acerca de qué pasa con aquellos que para llegar a un patio interno o una terraza deben pasar por un lugar cerrado, Larreta dijo que también estarán permitidos. Pero insistió en la responsabilidad de cada lugar, ya que son ellos quienes deberán hacer que el protocolo se respete y que no se amontone más gente de la permitida. “Si no se cumple tendremos que dar marcha atrás”, afirmó.

