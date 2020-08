Los siete hijos de las estrellas de Hollywood que supieron armar sus propias carreras

Los hijos de grandes actores que se abren paso en Hollywood (ShutterstocK)

Sus padres y madres forman parte de las celebrities de Hollywood. Se criaron entre sets de filmación y alfombras rojas, pero a su vez entendieron que se necesita mucho esfuerzo y talento para ser reconocidos en la industria. Son los que que se beneficiaron por ser “hijos de..” pero que también deben luchar por sacarse la mochila de las comparaciones. Siete casos de actores que lograron tener su propio peso.

Jack Quaid

Jack Quaid (Crédito: Shutterstock)

Allá por los 80 Dennis Quaid y Meg Ryan eran una de las parejas más queridas de Hollywood. Ella, la reina de las comedias y él un galán que supo convertirse en un versátil actor. De este vínculo -ya disuelto- nació Jack en 1992, quien decidió seguir el camino de sus padres y convertirse en actor. Es una mezcla casi perfecta de los rasgos de Dennis y Meg lo que resulta difícil identificar si es más Ryan que Quaid. Lo cierto es que su carrera comenzó en el cine y parece no querer frenarse. Participó en Los juegos del hambre donde interpretó a Marvel del Distrito 1 y luego llegaría el protagónico en la serie de Amazon The Boys que cuenta ya con dos temporadas y una tercera confirmada.

Maya Thurman Hawke

Maya Thurman Hawke (Crédito: Shutterstock)

Sus padres se conocieron en los 90 cuando grabaron Gattaca en 1997. Sus nombres: Ethan Hawke y Uma Thurman. Estuvieron casados entre 1998 hasta 2005 cuando se divorciaron. De ese vínculo nacieron una niña, Maya, y un hijo varón, Levon. La niña comenzó sus primeros acercamientos al trabajo a través del modelaje pero su destino era el mismo de sus padres: la actuación. Así fue Jo March en la serie Mujercitas y luego llegó la fama mundial con Robin en la serie de Netflix Stranger Things. Con un parecido que impresiona con su madre, la joven Maya tuvo una breve participación en el film de Quentin Tarantino Erase una vez en Hollywood. La joven combina sus dotes actorales con la música, su otra pasión. Todo parece demostrar que la hija de la protagonista de Kill Bill sabe lo que hace más allá de la herencia de sus padres.

Colin Hanks

Colin Hanks (Crédito: Shutterstock)

Este actor es el hijo de Tom Hanks y de Samantha Lewes, antes que el actor de Forrest Gump se separara de ella para casarse con Rita Wilson. Con los ojos y la mirada heredada de su papá, Colin participó de la serie Band of Brothers y fue el asistente de Jack Black en la nueva versión de King Kong en 2005. También formó parte de Mad Men’ y de Fargo y a su vez participó en Jumanji: Bienvenidos a la jungla y Jumanji:Next level. El actor de 42 años es casi una “copia fiel” del actor de Filadelfia con quien incluso comparten la misma forma de hablar.

Patrick Schwarzenegger

Patrick Schwarzenegger (Crédito: Shutterstock)

Arnold Schwarzenegger y Maria Schriver (sobrina de John F. Kennedy) son los padres de Partick. Nacido en 1993, fue modelo para Armani y Ralph Lauren pero quiso seguir los pasos de su papá y se animó al cine. Formó parte de Son como niños 2 y también participó en la serie Scream Queens, donde compartió cartel con Emma Roberts, sobrina de la actriz Julia Roberts. Luego de un romance de un año con la cantante Miley Cyrus, Patrick no logra encontrar grandes personajes pero sigue en la carrera que inauguró su padre antes de abandonar todo por la política.

Dakota Johnson

Dakota Johnson (Crédito: Shutterstock)

Es la hija de Don Johnson y Melanie Grtiffith, esa pareja de Hollywood que se divorció, volvió a casarse y a separarse otra vez. Dakota fue también hijastra de Antonio Banderas cuando su madre estuvo casada con él. Por lo tanto la vida de esta jovencita estuvo marcada por la actuación desde la cuna. Se hizo conocida mundialmente por interpretar a Anastassia en la trilogía 50 sombras de Grey, pero su carrera no deja de crecer. Formó parte también de Need for Speed junto a Aaron Paul y de Cómo ser soltera, en 2016.

Scott Eastwood

Scott Eastwood (Crédito: Shutterstock)

Hijo del ya legendario Clint Eastwood, Scott parece haber sido clonado de su propio padre. No hay rasgo ni gesto que nos remita directamente al actor de Los puentes de Madison y, por supuesto, se ha convertido en un galán. A lo largo de sus 34 años de vida, participó de varios filmes. Algunos dirigidos por su padre como Gran Torino y también en Escuadrón Suicida, la comedia romántica El viaje más largo del mundo, Rápido y furioso 8. También formó parte de la franquicia Chicago Fire y Chicago PD de Universal Channel. ¿Puede el hijo de una leyenda hacer su propio camino? Scott es un ejemplo de que al menos vale la pena intentarlo.

Max Irons

Max Irons (Crédito: Shutterstock)

Hijo de Jeremy Irons, Max tiene el mismo porte de su padre y un acento que lo distingue. Nacido en Londres hace 35 años, este actor supo ganarse el prestigio más allá de su apellido. En 2013 interpretó al rey Eduardo IV en la serie de la BBC The white queen y ese mismo año fue Antonio Vivaldi en la película sobre la vida del compositor italiano. En 2017 se sumó a la adaptación del film Cóndor para la televisión, en la que se alejó de los papeles de época y lo pudimos ver en todo su esplendor protagonizando junto a Ed Harris y William Hurt. También participó en The Wife junto a Glenn Close y Jonathan Pryce como el hijo del ganador del Premio Nobel. Su padre asegura estar orgulloso del camino que inició su pequeño Max.

