Se anunció el estreno de la quinta temporada “This is Us”: cuáles serán los temas centrales

Serie "This is us"

La espera terminó para los fanáticos de This is Us. Todos los que siguieron de cerca la vida de los “Big three” necesitaban con urgencia nuevos episodios. Y así,con un episodio especial de dos horas de duración, la serie que conquistó a tantos argentinos -como Marcelo Tinelli- durante la cuarentena, regresa con su quinta temporada. La cadena que emite la serie en Estados Unidos anunció que la premiere se llevará a cabo el 10 de noviembre. (ALERTA: SPOILERS)

Muchos cabos sueltos quedaron luego del final de temporada vinculadas al presente y al futuro de esta familia. Por ejemplo: ¿Qué pasará con la enfermedad de Rebecca? ¿Cómo se llevará a cabo la adopción de la bebé de Kate y Toby? ¿Cómo afrontará la paternidad Kevin?¿Seguirá siendo tan tirante el vínculo entre Kevin y Randall?

VER TAMBIÉN “This is us”, la serie sobre dramas familiares que hizo llorar y dejó sin dormir a Marcelo Tinelli

Estos y muchos temas más seguirán su curso en esta nueva temporada que también se va a involucrar en las cuestiones vinculadas al Black Lives Matter y a la pandemia del coronavirus. A pesar de que el estreno se esperaba para septiembre, resultó una grata noticia que llegara en noviembre dadas las circunstancias que está atravesando el planeta entero. Mandy Moore -Rebecca Pearson en la serie-, aseguró estar feliz de “volver a su familia laboral tan pronto”.

El mensaje de Mandy Moore en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de cuatro millones de seguidores

El creador de esta serie, Dan Fogelman, reflexionó -en una entrevista a NPR- acerca de la realidad de EEUU y dijo: “Siento que, considerando todo lo que está sucediendo en nuestro país, tenemos una oportunidad y casi una responsabilidad, de capturar lo que es un momento histórico inusual”.

A su vez, adelantó que ya tenían el plan trazado de la quinta y sexta temporada cuando la cuarta estaba todavía al aire. Aseguró también que en esta nueva parte de This is Us se llevarán a cabo muchos “renacimientos y nuevos nacimientos” aunque seguiremos reviviendo las historias de Jack y Rebecca en el pasado. También se presume que veremos el futuro de las hijas de Beth y Randall (Deja, Annie y Tess) y cómo se inició el vínculo entre Rebecca y Miguel. Una relación que a los fanáticos no les gustó mucho, ya que Miguel era el íntimo amigo de Jack. Recordemos que al final de la cuarta temporada, Rebecca decidió internarse en una clínica de St. Louis junto a Miguel para poder tratar su enfermedad de Alzheimer. Otra de las incógnitas que se espera que se resuelva en esta temporada es el vínculo entre Sophie y Kevin. ¿Volverán a estar juntos a pesar de que Kevin espera un hijo con Madison?

"The Big Three": los tres hermanos son interpretados por Sterling K. Brown (Randall), Chrissy Metz (Kate) y Justin Hartley (Kevin) (Crédito: Ron Batzdorff/NBC)

This is Us comenzó en el año 2016 y relataba la historia de un matrimonio, Jack Pearson (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Moore), que va a tener trillizos. La muerte en el parto de uno de los bebés es el disparador para que decidan adoptar a un niño que había sido abandonado. Así la serie recorre la vida de esta pareja y sus tres hijos, Kate, Kevin y Randall, a lo largo de casi 40 años, yendo y viniendo en el tiempo.

Es una ficción que nos lleva a conectarnos con los afectos, con el dolor de las pérdidas, con adicciones y relaciones tóxicas y con el amor infinito. Cada una de las historias de los Pearson son relatadas y reflejadas con mucha sensibilidad e invita al espectador a ser parte de esta familia. Resulta casi imposible no sentirse identificado en algún momento de la vida de estos cinco personajes centrales, que se aman, se recriminan, lloran juntos y ríen a la vez. Es una serie que apela a la nostalgia y a la necesidad de disfrutar de los momentos más sencillos de la vida cotidiana.

SEGUÍ LEYENDO

La reunión de Oasis y la llegada de Messi al Manchester City: ¿Tan solo un sueño?

Baby Etchecopar con coronavirus: “Me hice el test porque mi mujer dio positivo, pero no tengo ningún síntoma”

Nacha Guevara criticó la performance de Laura Novoa en el “Cantando 2020”: “No estás arrancando”