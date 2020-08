La reunión de Oasis y la llegada de Messi al Manchester City: ¿Tan solo un sueño?

Oasis

Hace unos años, durante una concentración de la selección argentina de fútbol, se había corrido el rumor de que Carlos Tévez, por ese entonces parte del plantel del Manchester City, le había contagiado su pasión por Oasis a Lionel Messi. La Pulga habría llegado al vestuario con dos discos de la banda de los hermanos Gallagher y se suponía que el Apache había sido el que se los había hecho escuchar. Nada que ver. Messi ya tenía una idea de quiénes eran los de Manchester y Carlitos se ocupó de aclarar que a él no le gustaban. Tévez seguía prefiriendo la cumbia.

Días más tarde, entrevistado por María Laura Santillán y Santo Biasatti, en ese entonces al frente de Telenoche, Tévez explicó: “Cuando estábamos en el gimnasio con Lio, me aparece con dos cd´s de Oasis y me dice ‘Carlitos, ¿te gusta este grupo?’ y le digo que el cantante es fanático del City, pero yo nunca los escuché, el cantante había declarado que quería cantar con Piola Vago, y entonces de ahí sale todo. Y Lio me dijo ´a mí me inventaron que si salíamos campeones yo los iba a llevar a Argentina’, está toda la gente haciendo un invento con Oasis”.

El hilo invisible que une a Liam y Noel con el ídolo argentino se ha ido estirando a través de los años y por estos días se enreda otra vez. Messi anunció que se quiere ir del Fútbol Club Barcelona, la institución donde desarrolló toda su carrera, cansado de los tires y aflojes con la actual junta directiva liderada por el presidente del club, Josep Maria Bartomeu. Las ofertas de otros equipos no tardan en llegar. El Manchester City le ofreció un contrato por cinco años: tres más en la Premier League y otros dos años prorrogables en el New York City, una de las franquicias del equipo. La tentación para Lio no es poca, en el City está su amigo el Kun Agüero y Pep Guardiola, el entrenador con el que ganó un título atrás del otro en el club catalán. Y en la tribuna también están los Gallagher.

Liam y Noel bajaron la persiana de Oasis en 2009 y desde entonces no han dejado de pelearse entre ellos en redes sociales y de mandarse a decir de todo en público. Aunque les pese, y cada uno haya seguido con su carrera por separado, a los hermanos aún los une la música y el fútbol: los dos son hinchas del Manchester City. La cuenta de Noel en Twitter es sumamente profesional, no hay dudas de que la maneja un community manager que se ocupa de promocionar fechas de su banda (Noel Gallagher’s High Flying Birds), lanzamientos, colocar el hashtag adecuado y la foto en el recuerdo lista para el RT. Liam, por su parte, usa Twitter a título personal y dice lo que se le da la gana.

Así fue que el menor de los Gallagher tuiteó a comienzos de la pandemia: “Exijo una reunión de Oasis después de que todo esto haya terminado, todo el dinero irá al NHS”. Él finalmente se comprometió a hacer ese concierto a beneficio de los trabajadores de la salud pública de Gran Bretaña, que -después de posponerse- finalmente tendrá lugar el 23 de mayo de 2021 en el Arena O2 de Londres. Frente al silencio de su hermano dobló la apuesta con un directo “Vamos Noel Gallagher”. El mayor de los Oasis respondió, pero no en Twitter, sino en una entrevista con la revista Vogue en la que dijo que, si lo hiciera, “sólo sería para callar a ese idiota”.

El fanatismo de Liam Gallagher por Messi (Crédito: Shutterstock)

Para Noel, igual que para Liam, el fútbol es una parte importante de su vida. Y el fútbol argentino también. En una entrevista de 2012 con el periodista Miguel Simón para ESPN, el mayor de los Gallagher contó: “Argentina 78 es uno de los primeros mundiales que recuerdo de cuando era pequeño. (…) Fue la primera vez que vi al equipo de Argentina y fue fantástico, Mario Kempes, Ossie (Osvaldo) Ardiles… Vi un documental maravilloso hace unos años sobre la política en 1978 y cómo Argentina tenía que ganar ese Mundial. Y después tocar en ese estadio donde tantos grandes futbolistas han jugado… Caminaba allí, durante la prueba de sonido e imaginaba ese momento en el estadio. ¡Impresionante! Un sentimiento especial como tocar en Wembley, simple como eso”.

Cuando el periodista le preguntó por su jugador favorito de la Historia del fútbol, Noel respondió: “Es como preguntar cuál es tu canción favorita de todos los tiempos. Maradona fue un gran jugador, y Pelé obviamente”. Después de nombrar a otros grandes, no dudó: “En este momento, Messi es sencillamente increíble. Estaría entre Messi, Zidane, Maradona y… Balotelli, no por su fútbol, sino porque está loco”. Entre risas, Gallagher confirmó su admiración por la Pulga y tiempo después, en 2017, invitado por el Barça a conocer su estadio, lo dejó clarísimo cuando le preguntaron qué jugador del blaugrana le gustaría ver en su Manchester City: “Mis dos hijos adoran a Neymar... Pero sería Messi sin dudas. Suárez…”.

Como un presagio, esos tres jugadores que nombró en la cancha parecen cada vez más lejos del cuadro catalán. Neymar se fue al Paris Saint-Germain, a Luis Suárez ya le avisaron que no lo quieren más en el Barça… ¿Y Messi? Alineados como en los mejores momentos de Oasis, Liam se apuró a tuitear este martes: “El mesías de camino al Manchester City FC vamos ya tú sabes”. Siguió al otro día con “Estoy sacando mi Lionel de adentro” que tuvo una respuesta agitadora, por parte de un fan argentino. “Si Messi va a Mcity debes venir a tocar en Argentina vamos”, le dijo el usuario @Lukinhs_ y obtuvo una respuesta corta, pero contundente: “Trato hecho”.

Mientras los hinchas del Barça se lamentan por la posible partida de Messi, los fans de Oasis sueñan con lo imposible, que los hermanos Gallagher vuelvan a juntarse a tocar. Pero si de imposibles se trata, ¿quién se hubiera imaginado a Lio lejos del Camp Nou? Y hoy es una posibilidad cada vez más concreta. Como cantaba Jonh Lennon en “Imagine”: “Pueden decir que soy un soñador, pero no soy el único”. Y, no, Noel tampoco es el único.

