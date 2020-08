“Cantando 2020”: Lizardo Ponce no pudo superar las exigencias de Oscar Mediavilla y recibió una lapidaria devolución

La devolución del jurado a Lizardo Ponce





Siempre que Lizardo Ponce se presenta en la pista del Cantando 2020 genera expectativa, pero no por sus dotes con el canto, sino por la posibilidad de que con el paso de las galas pueda ir mejorando paso a paso con las performances que va llevando adelante. Pero, este miércoles el periodista e influencer volvió a decepcionar al jurado y más Oscar Mediavilla, el nuevo integrante en reemplazo de Pepe Cibrián.

Lizardo y Lucía Villar interpretaron Hacelo por mí, de Attaque 77, en la ronda de rock nacional. ”No tengo el gusto de conocerlo. Ah, es un periodista de Córdoba, lo de influencer no lo sabía. ¿Eso lo hacés bien? ¿Y por qué no te anotaste en un concurso de influencers?”, comenzó preguntándole Mediavilla a Lizardo, fiel a su estilo ácido.“Porque me divertía venir acá también. Animarme al desafío, sacarme la timidez. Hasta donde pueda, voy a estar”, retrucó Pel participante.

“Lucía, cantaste bien y pusiste toda la garra. Vos, Lizardo, estuviste cerca de la nota. Algunas veces la encontrabas, otras no. Hay profesionales que cantan peor que vos. No fue una cosa dramática, pero fue una muestra de que no sos cantante. Podría haber sido mucho mejor y también mucho peor”, continuó Oscar.

“No quiero perder mucho el tiempo. No sé si es tan divertido el desafío de no cantar y anotarte en un concurso de canto”, sostuvo el jurado. “Me convocaron, es trabajo y dentro de todo la estoy pasando bien. Lamento que a la gente no le divierta”, se sinceró Lizardo Ponce. “Mientras no haya gente esperándote en la puerta porque no le gustó como cantaste, dale para adelante”, manifestó Mediavilla, quien les puso un 3.

Sea por los nervios, por su dificultad para el canto o por timidez, Lizardo Ponce no está cosechando las mejores devoluciones por parte del jurado del Cantando 2020. Hace una semana exactamente, sufrió otro bajo puntaje en su paso por la cumbia. En esa oportunidad, Nacha Guevara remarcó que no se lo podía medir con la misma vara que a un profesional siendo alguien que recién comenzaba en el canto como él. “Hay que tener en cuenta de dónde vienen y cómo empezaron. A esto le falta mucho, pero hay un progreso y yo me enfoco mucho en eso, en que la gente es capaz de mejorar”, argumento la cantante de Mi Ciudad.

Recordemos que horas antes, tras su primera noche como jurado, Oscar Mediavilla había expresado: “La que me da letra es mi hija sobre estos chicos influencers. Yo no sé quiénes son. A mí no me preocupa quien está delante, yo voy a decir lo que sienta y lo que vea. Uno tiene que ser lo que es, tener su esencia. Podés ser influencer, mecánico, lo que se te ocurra, pero si cantás como el traste, cantás como el traste. Que me bardeen o no en redes me da igual”.

