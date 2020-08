El insólito motivo por el cual Mariano Martínez interrumpió una entrevista televisiva con Jey Mammón

Mariano Martínez protagonizó un desopilante momento en el programa de Jey Mammón (Video: Estelita en casa-América)

Desde que se separó de Camila Cavallo, la vida de Mariano Martínez dio un vuelco. Hubo un cambio radical que se viene viendo reflejado en sus redes sociales. El actor hace gala de su cuerpo tallado e incluso, en esta nueva aventura sin pareja, hace de las suyas en TikTok. Su incursión en esta red social viene acompañada de admiradores, pero también de detractores. Quienes ponen el ojo sostienen que es una plataforma para adolescentes y que Mariano, con sus 41 años, no tiene una edad apropiada para divertirse ahí.

En una charla con Estelita en Casa, el programa de América que conduce Jey Mammón, habló de esto. “Sí, estoy al tanto de lo que se dice, pero no sé porque tanta, pero tanta polémica. Si bien no tengo tanto tiempo para ponerme a ver, algunas cosas que veo que me dicen me hacen reír, otras no tanto, pero bueno, en general me divierte. Si hay gente a la que le molesta, no puedo hacer nada. Si me pongo a pensar en eso, entonces no puedo hacer nada. Si porque tengo 40 años me tengo que poner a pensar si da o no da, entonces…”.

Hace 4 meses, Mariano Martínez hizo referencia en su Twitter sobre el uso de TikTok

A lo largo de la trasmisión, se vivieron varios momentos divertidos como el que contó sobre su incursión en las redes sociales. En otro tramo hizo referencia a su vida de soltero y de cómo se las arregla para estar atento a todas las cuestiones de su casa. Sostuvo que es amante de la limpieza, que no le molesta hacerlo él y que le gusta tener todo ordenado y en su lugar. “Estoy solo y la casa hay que mantenerla. Limpio mucho, cocino mucho, me gusta. Lavar los platos es una constante, me hace acordar a cuando tenía 14 años, que fui bachero y no paraba de lavar”.

Con una sinceridad absoluta, y sin ponerse colorado o buscando una resolución que lo sacara del paso sin llamar la atención, le dijo: “No, es que tengo el tele ahí (mientras que con su mano señalaba el lugar) y estaba mirando el resumen de los goles”. Parece que el galán no pudo ver el partido que disputaron el PSG y el Bayern Munich por la final de la Champions y aprovechó para ver el resumen.as que miras para el costado? ¿Estás buscando los posters que tenés ahí o qué?”.

En el inicio de la cuarentena, Mariano Martínez y Camila Cavallo se separaron (Foto: Instagram)

Con una sinceridad absoluta, y sin ponerse colorado o buscando una resolución que lo sacara del paso sin llamar la atención, le dijo: “No, es que tengo el tele ahí (mientras que con su mano señalaba el lugar) y estaba mirando el resumen de los goles”. Parece que el galán no pudo ver el partido que disputaron el PSG y el Bayern Munich por la final de la Champions y aprovechó para ver los mejores momentos del encuentro.

Del momento que llamó la atención, el conductor salió con gracia y con el humor que lo caracteriza. “Ahh, te re encanta la charla que estamos teniendo, veo. Yo te molesto, me voy a ver una porno mientras charlamos”, cerró el momento a pura carcajada.

En otro fragmento, hizo referencia a la parte de su cuerpo que no le gusta. Estelita sospechaba que no iba a tener ninguna, pero la dejó con la boca abierta: “Estoy bastante amigado conmigo, pero tengo mi cabeza que sí, me gustaría que no fuera tan ovalada. Sobre todo para cuando me rapo, que se nota mucho. Tengo una cabeza de huevo…”.

Luego llegó el momento en el que hizo referencia a la frecuencia con la que ve a sus hijos (Olivia y Milo fruto de la relación con Juliana Giambroni y Alma con Cavallo). “Tenemos tenencia compartida y por la cuarentena, nos dividimos una semana con la madre y otra conmigo. Antes, sobre todo con los más grandes, era un día y un día, ahora eso lo cambiamos. Con la más chiquita, que está con la madre también, viene en algún momento de la semana, y los fines de semana la tengo yo”.

SEGUÍ LEYENDO

El piropo de Lourdes Sánchez a Oscar Mediavilla que provocó los celos del Chato Prada

Nati Jota se suma al Cantando 2020 en medio del escándalo con su ex e Ivana Nadal: “De trío en trío”