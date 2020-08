Nati Jota se suma al “Cantando 2020” para el ritmo de tres, en medio del escándalo con su ex e Ivana Nadal: “De trío en trío”

Ivana Nadal mostró en las redes sociales románticas fotos junto a Bruno Siri, el ex de Nati Jota

“Durante todo el día me da ganas de participar en el Cantando 2020 hasta que lo miro a la noche y me cago de miedo”.

En medio del escándalo entre su ex, Bruno Siri, e Ivana Nadal -quienes anunciaron, con románticas fotos en las redes, que están en pareja- Nati Jota estuvo el martes pasado en Los ángeles de la mañana. La periodista de 26 años fue invitada para hablar del rol de los influencers en el certamen que conducen Laurita Fernández y Ángel de Brito y manifestó que le gustaría vivir la experiencia de pasar por la pista más famosa del país.

“¿Cantás bien?”, consultó el conductor de LAM, a lo que la joven respondió: “Algunas canciones me quedan bien”. Dicho esto, la convocatoria no tardó en llegar. Sofi Morandi y Bruno Coccia -que anoche brillaron en el rock and roll interpretando “Ya fue” de Fabiana Cantilo- la invitaron a participar en el ritmo de tres.

“Bueno, sí. Voy a cantar en trío con Sofi Morandi y Bruno Coccia, porque de trío en trío. Ah, re”, bromeó Nati en su cuenta de Twitter cuando confirmó la noticia luego de que la anunciaran en vivo en el certamen. “Hagamos Casi Ángeles”, respondió la actriz sabiendo del reconocido fanatismo de Jota por la ficción que produjo Cris Morena.

El divertido ida y vuelta de Nati Jota y Sofi Morandi en Twitter

Más tarde, la periodista compartió sus primeras sensaciones en su cuenta de Instagram. “Me muero de nervios”, indicó y agregó que apenas unos minutos de haber aceptado la propuesta ya se había cuestionado: “¿Qué hice?”. Sin embargo, se animó a bromear sobre la situación que vive por estos días a partir de la relación de su ex con Ivana Nadal. “Me dijeron ‘trío’ y yo como ya estaba en esa, embalada. Viste...”.

Y publicó un video en el que mostró cómo se prepara para debutar en el Cantando 2020. De esa manera, el living de su casa se convirtió en la pista, el control remoto, en el micrófono, el sillón, en una banqueta y entonó “A ver si pueden”, de Teen Angels. ¿Cuál fue el resultado? Según Nati, “no estuvo bueno lo que pasó. “Acto seguido, tiré el control remoto y dije: ‘No puedo creer que dije que sí‘”.

Nati Jota se suma al "Cantando 2020" y mostró cómo practica en su casa (Video: Instagram)

Por otro lado, Ángel de Brito confirmó que otra famosa se suma al certamen: “Se vienen muchas incorporaciones al Cantando 2020. Hay de todo, hombres y mujeres. Pero ahora vamos a contar que, quien se incorpora es nada más ni nada menos, que Charlotte Caniggia. Le mandamos un beso grande. Bienvenida, te esperamos prontito”.

Nati Jota llega a la pista del Cantando 2020 luego de que Ivana Nadal anunciara en las redes sociales que está en pareja con su ex, Bruno Siri. En los últimos días, comenzó a circular una foto de las dos que fue tomada en diciembre pasado. Lo que dio pie para que todos hablaran de “una amistad” entre las ellas. “Cuando hicimos esa nota yo acababa de cortar y le conté que estaba en esa (viéndolo otra vez), le conté lo que me pasaba”, explicó la periodista.

Pese a su angustia, intentó mostrarse comprensiva con la situación. “No los culpo. Puede pasar. Se engancharon. No estoy enojada. Sí me sorprendió un montón...”, dijo. Y aseguró que no tenía idea de cómo se habían conocido Bruno e Ivana. “Sólo sé que viven cerca... Igual, hay un montón de gente en el mundo...” , señaló irónica. Y explicó: “A mí me sorprende que yo no estaba preparada para esto. Yo no estaba con alguien del medio. Es raro”.

