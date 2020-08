El mensaje privado que Raúl Rizzo les envió a otros actores por Luis Brandoni: “Tenemos que diferenciarnos de él y que quede solo”

Raúl Rizzo enfrentó a Luis Brandoni (Video: LAM-El Trece)

Lejos de achicarse, la grieta política está cada vez más amplia. Se ramifica y se instala en diferentes puntos. Como viene ocurriendo de un tiempo a esta parte, el mundo artístico toma partido y se posiciona de un lado y del otro de este quiebre. En esta oportunidad, quienes se subieron al ring fueron Luis Brandoni y Raúl Rizzo. Un referente del radicalismo con otro de kirchnerismo. Enfoques políticos diferentes, que chocan y hacen visibles con frases fuertes y de alto calibre.

En Los ángeles de la mañana, presentaron un audio en el que Rizzo apuntó contra su colega. Si diferencio en la forma de actuar ante hechos políticos: “Las declaraciones que lleva adelante y las acciones que lleva adelante Brandoni, que se haga cargo él. Yo soy un tipo que hace declaraciones frente a episodios, no hago convocatorias y movilizaciones que son absolutamente antidemocráticas”.

Luis Brandoni en la marcha del 17 de agosto (Foto: Twitter)

En otro fragmento de su descargo, pidió que no se le dé lugar y que se lo dejara solo en lo que respecta a su pensamiento sobre la política: “Yo pediría que en una organización, como la que se está dando, una plataforma casi, El Tinglado es una plataforma, que desde ahí impulsemos que él se haga cargo, que quede aislado de lo que dice y lleva a cabo. Salvo que a alguien, que integra también El tinglado, esté de acuerdo. Bueno, si está de acuerdo, perfecto. Pero yo creo que hay mucha gente que no está de acuerdo ni con sus planteos, ni con sus convocatorias, que son absolutamente golpistas…de esto me hago cargo yo, de esto que estoy diciendo”.

“Creo que tenemos que empezar a establecer una diferenciación con gente de esta naturaleza. Teniendo una pandemia feroz, y ellos actuando en contra de lo que todos nosotros nos estamos preservando y cuidando. ¿Por qué no tenemos trabajo como actores? Por la pandemia. Pero ellos salen a la calle y Brandoni impulsa las salidas esas salidas a la calle”, continuó con un tono de voz en el que denotaba malestar y fastidio.

Luis Brandoni fue uno de los impulsores de la marcha (Video: Twitter)

“Entonces, vamos a empezar a diferenciarnos nosotros de él, que quede solo, por lo menos en el medio teatral, en el medio actoral, que quede solo. Empecemos a hacer algo al respecto. Evidentemente yo me quiero diferenciar de un ser, que también es actor, pero que tiene una ideología repugnante, a partir de que propone hacer esas juntadas sociales con un objetivo absolutamente golpista del orden democrático. Acá no se trata de con quién estés, no se trata de ismos, se trata de defender el orden democrático”.

Por último, hizo referencia a la última movilización que se llevó a cabo en varios puntos del país en contra del gobierno de turno. “Esas reuniones tienen un objetivo claro, y el que no lo quiera ver, allá ellos. Quería poner de manifiesto esto y que lo tengamos en cuenta. Hay que diferenciarse de esa gente que está colaborando con que casos (de COBID-19) aumenten”.

Rizzo hizo referencia a la marcha que convocó a través de las redes sociales Brandoni semanas atrás. En un video que se viralizó, en el que se lo vio al borde de las lágrimas, pidió que las familias se sumen a la marcha y banderazo que se llevó a cabo el 17 de agosto. “Vamos a hacer nos oír”, sentenció Luis, luego de pedir por que se haga todo en el marco de los protocolos de higiene que recomienda los entendidos en la materia.

Uno de los puntos por lo que se marchó, tuvo que ver con la reforma judicial que impulsó Alberto Fernández en junio. En este momento, el proyecto se encuentra en el Senado, a la espera de ser tratado, para pasar a Diputados, donde hasta el momento, el oficialismo no cuenta con los votos suficientes para que se convierta en ley.

