Encabezados por Gastón Soffritti y Peter Lanzani, los actores jóvenes impulsan un nuevo convenio laboral para que la industria televisiva sea competitiva

La palabra de los líderes de ACTA

Gastón Soffritti y Peter Lanzani, presidente y vicepresidente -respectivamente- de la Asociación Civil de Trabajadores del Arte (ACTA), hablaron este lunes de la nueva reforma laboral que buscan plantear desde la nueva agrupación con el objetivo de que crezca la industria nacional.

En diálogo con Jorge Lanata en Radio Mitre, los actores aseguraron que no existe solo un obstáculo que dificulta su trabajo, sino que son varios. “Hay un problema muy grande que tenemos en la pata de lo que sería la producción y la falta de adaptación al recambio de la televisión tradicional hacia lo que serían las plataformas, las nuevas formas de producir”, analizó Soffritti.

También consideró que hacen falta mayores regulaciones, lo que representaría un soplo de aire fresco en la materia audiovisual. “Hay un montón de derechos que se ganaron durante un montón de tiempo que son muy buenos -aportó el actor-, pero dentro de lo que sería en particular plataformas, estamos embarcados dentro de un convenio laboral del 31 de julio 1975, con una actualización en 2008, para una actividad que está más relacionada con las nuevas tecnologías e Internet”.

“Vemos que las políticas públicas, o sea los pocos incentivos que Argentina tiene en esta materia en particular respecto a la mayoría de los países de Sudamérica, y también a varios del primer mundofuncionaron realmente muy bien -agregó Soffritti-. Tratamos de hacer legislación comparada de otros países: Colombia, Uruguay, Francia o Inglaterra... Está demostrado que sí existen esos incentivos fiscales se generan entradas de divisas al país de manera genuinas y no como un perjuicio para el Estado”.

Lanzani remarcó que el objetivo las iniciativas de ACTA es lograr que “las plataformas produzcan más” en nuestro país. “El negocio internacional en el rubro audiovisual pasa por las plataformas. Buscamos un aggiornamiento en eso. Somos una asociación transversal a todas: llevamos propuestas, a poner un poco la cabeza para pensar la industria entre todos”.

En ese sentido, Soffritti y Lanzani aclararon que lideran una asociación civil sin fines de lucro que busca personalidad jurídica y no gremial (”El único gremio que existe es la Asociación Argentina de Actores”, destacaron), pero eso no quita que deban sentarse a charlar y debatir sobre “temas que lógicamente son derechos concedidos y muchas cosas que son muy delicadas”.

“Entendemos que venimos a plantear no una reforma de esos convenios laborales que ya están hechos, sino a conseguir nuevos, porque entendemos que esta actividad, particularmente, no tiene una regulación específica hoy en día”, sostuvo el presidente de ACTA, que se formó hace apenas tres meses. En ese tiempo ya mantuvieron reuniones con la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) y el Sindicato Argentino de Televisión (SAT), entre otras entidades. “La recepción es muy buena. Sentimos que si el diálogo es un problema, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, tratamos de promoverlo de la mejor manera posible, comprendiendo e identificando adónde están los problemas”.

Soffritti precisó que existen otras herramientas, como la llamada “cuota de pantalla”, que dificultan que las plataformas quieran producir en la Argentina. “La Ley de Medios figura como producción nacional y no como producción de ficción nacional. Y ahí queda un poco afuera lo que es la ficción dentro de los canales de aire o de cable, que nosotros tenemos”, puntualizó.

“También hay otras herramientas más que podrían llegar a salir con la Ley de Economía del Conocimiento, que ya tiene media sanción. Espero que se obtenga la otra media sanción para poder, dentro de la reglamentación, articular esta serie de herramientas que van a ser vitales para la reactivación -continuó-. Si eso no sale o no existe, es muy difícil que Argentina pueda ser competitiva en el mundo”.

“Partiendo de la base de que el país tiene un desdoblamiento de dólar, lo vuelve un poco complejo en todas las materias. Es difícil para el que viene de afuera tratar de entender con qué dólar regularse y demás. Y a nuestra actividad le afecta bastante”, concluyó Gastón Soffritti, presidente de ACTA, la nueva entidad de actores jóvenes que busca reactivar la industria argentina, con propuestas modernas.

