“Peter Capusotto y sus videos” vuelve esta noche a la televisión, con nuevas creaciones

En época de crisis por la pandemia, con una industria jaqueada por la imposibilidad de realizar nuevos contenidos y muchos artistas enfrentados con el gremio que los representa (la Asociación Argentina de Actores), la pantalla chica acercará un soplo de aire fresco, casi un respiro, a través de Peter Capusotto y sus videos. Porque desde hoy a las 23.30 la TV Pública volverá a emitir lo mejor del programa humorístico que ya es de culto. Y lo hará de lunes a viernes.

En rigor, se trata de una repetición de los sketches creados por la dupla Diego Capusotto y Pedro Saborido, y grabados entre 2014 y 2016, como Micky Vainilla, Pomelo, Bombita Rodríguez, Violencia Rivas, Juan Carlos Pelotudo, Luis Almirante Brown y Jorge Suspenso, entre muchos otros personajes que ya ingresaron en el imaginario colectivo. Pero además el anuncio oficial promete creaciones y números nunca antes vistos.

Diego Capusotto como "Micky Vainilla"

También significa el regreso del programa a la emisora estatal, de la cual Capusotto se había ido al asumir Mauricio Macri la presidencia, lo que en su momento provocó la crítica de Alfredo Casero, quien fuera compañero suyo en el inolvidable Cha Cha Cha. Sin embargo, el actor negó por entonces que su partida tuviera algún motivo ideológico.

“Nosotros estuvimos en TNT, que es un canal norteamericano, y no estamos a favor del imperio norteamericano. Al contrario -declaró el ex Todo x $2-. Si bien teníamos sintonía en el término político con el gobierno anterior (por el de Cristina Kirchner) y no con este, cuando fueron las elecciones en el 2015 tampoco estábamos con mucho deseo de esperar a las autoridades, que tampoco sabíamos si nos querían o no. Y como nos fuimos se empezó a armar un corillo de que no nos querían o que nos habían desplazado. Y nos encargamos de decir que no era así. No es que nos llamaron y nos dijeron: ‘No, a ustedes no los queremos’”.

Diego Capusotto (Foto: Julieta Ferrario)

Peter Capusotto y sus videos se emitió por primera vez en 2006 para la señal Rocky & Pop TV (ya extinto; hoy, Quiero). Al año siguiente la TV Pública adquirió los derechos pero modificó el formato: convirtió las 12 emisiones de media hora en seis capítulos de 60 minutos de duración. En distintas temporadas también salió al aire por TNT y El Nueve.

En 2007 y 2008 obtuvo el Martín Fierro como mejor programa humorístico, siendo nominado en otras tres ocasiones. Además, Capusotto fue distinguido con su propia estatuilla en 2008 como mejor actor de comida.

Una edición especial acompañó la recordada gira Me verás volver, de Soda Stereo, en 2007: las creaciones de Capusotto funcionaron como teloneros de la banda de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti (quienes habían participado de la despedida de Todo x $2, interpretando ellos mismos la parodia de la canción “De música ligera” con su “llamen a Moe, que Larry está en cualquiera...”). Así antes de cada show fue posible escuchar a Juan Domingo Perón interpretando el hit “Nada personal”.

El programa tuvo su versión en el cine, cuando desembarcó en las salas con la película Peter Capusotto y sus 3 Dimensiones, en 2012.

"Violencia Rivas", ya un clásico

