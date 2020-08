Adabel Guerrero cuestionó las devoluciones que recibe de Moria Casán en el “Cantando 2020”

La devolución de Moria Casán a Adabel Guerrero en el "Cantando 2020"





En los últimos días, Moria Casán y Adabel Guerrero volvieron a cruzarse en el Cantando 2020 por las “marcaciones” que la jurado le hace a la participante luego de cada performance. La sensación que queda flotando en el ambiente en cada uno de sus cruces es que hay algunas cuestiones del pasado que aún no se resolvieron entre ellas.

“Pareciera que Moria no me quiere mucho que digamos, no sé. Me da la sensación que mucha onda conmigo no tiene y por algo será. Nacha (Guevara) también es dura y sin embargo una vez me dijo que no le gustó nada y otra vez que sí le gustó. Pero a Moria nunca la convenzo con nada, creo que la próxima vez le voy a decir que no le convence mi persona”, comentó Adabel Guerrero en una reciente entrevista con Moskita Muerta en la Once Diez.

"Creo que hay algo personal ahí, se lo tendré que preguntar. Me parece que lejos de pelearme, le voy a chupar un poco las medias, aunque me molesta la gente chupamedias. No chupé nada para nada pero quizás le tenga que chupar el palo a Moria", expresó la bailarina, haciendo referencia a que Casán se presenta en el show con un bastón porque se considera la bastonera del certamen.

“Me parece que le quedó complejo con la bastonera, o capaz que pasa que está tan grande que necesita el bastón”, comentó Guerrero quien de esta manera parece haberle declarado la guerra a la One.

Adabel Guerrero siente que "hay algo personal" con Moria Casán

De todas formas, la participante se mostró “feliz de estar en el Cantando”. “Tenía ganas de volver al ruedo, a la pista, después de una maternidad muy guardada. Lo único que me cuesta es cuando tengo que dejar a Lola (su hija) tantas horas, prefiero ir un día y estar todas las horas hasta la gala. Extraño mucho a mi hija, pero estoy feliz de la vida”, comentó.

Fiel a su estilo, Moria Casán fue muy crítica con el desempeño de la pareja conformada por Adabel Guerrero y Leandro Bassano en una de las galas: “No me gustó nada, me pareció una versión fea. Vos desafinaste, Leo, todavía me hizo mal el oído. El otro día me habías dejado muerta de amor. No sé qué pasó...”.

La capocómica también cuestionó a Adabel: “Vos estuviste como una maestrita y te olvidaste de la artista. Fuiste como una directora de escuela que está seria, mandando y necesitando aprobación”. La bailarina no se quedó callada y le contestó: “Estoy cumpliendo con mi trabajo, la otra vez a Nacha no le gustó la coreografía y vine a chequearla porque soy profesora de danzas clásicas”.

“Yo los admiro por su talento, pero están demodé... No importa que la canción sea de los 90, se pueden poner pasos nuevos. Ellos no son antiguos, pero tienen que modernizarse. El hemisferio derecho que es el de la creación, lo tienen que abrir para modernizarse. No se sueltan por la devolución ajena...”, expresó la One sin filtro ante la atenta mirada de “pocos amigos” de la participante.

SEGUÍ LEYENDO

Alejandro Fantino a horas de recibir el alta tras superar el coronavirus: “Realmente no fue fácil”

“This is us”, la serie que tiene entre sus fanáticos a Marcelo Tinelli, incluirá al coronavirus en su próxima temporada

La respuesta de Ángel de Brito luego de que Mariana Brey insinuara querer tomarse vacaciones: “Por ahí cuando volvés, hay otra”