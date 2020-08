El mensaje de El Dipy que lo convirtió en tendencia en las redes: “Piensan que porque salí de un barrio humilde, soy kirchnerista o soy peronista”

El mensaje de El Dipy que lo convirtió en tendencia en las redes





El Dipy se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que saliera a cuestionar a los dirigentes políticos del país. Todo comenzó con un mensaje contra Alberto Fernández y contra los partidos políticos tradicionales y las políticas públicas que durante décadas se han aplicado -o dejado de aplicar- en nuestro país.

“Alberto, dejate de romper las pelo... ya. Hace cinco meses que no laburo capo. Deja de hacerte el Slash porfa. Después charlamos si sabes o no de música pero ahora ponete a laburar por el país mostró. Nos venís guitarreando hace tiempo ya. Deja de boludear hermano. Gracias Loviu”, escribió en un tuit que generó diferentes reacciones a favor y en contra de los dichos de la ex pareja de Mariana Diarco.

Ante las críticas y los mensajes de apoyo, subió un video al que tituló “El desclasado”, en el que deja claro que su planteo no va solo contra el gobierno de turno sino también contra la oposición, y donde deja en claro que “el país sale adelante con la gente y no con los políticos”.

“Creo en esa gente que está en todo el país, esa gente laburadora, esos chicos que estudian. En ellos creo. En los boludos que creen en los políticos y los bancan mientras viven humildemente y ellos viven en Puerto Madero y en los countrys, no creo. ¿Sabés por qué? Porque la gente no es pobre por cómo vive, la gente es a veces pobre por cómo piensa”, afirmó el artista.

"¿Sabés de quién soy yo? Del que saque el país adelante, de ese sí soy. ¿Sabés de quién soy yo? De la gente que se levanta a laburar todos los días", asegura el cantante de cumbia en su video publicado en las redes sociales

“Estoy sorprendidisimo porque piensan que porque canto cumbia y salí de un barrio humilde, soy kirchnerista o soy peronista. Yo me crié en La Tablada, partido de La Matanza Vine desde Gualeguaychú acá, de Entre Ríos a Buenos Aires. Ahora que se enteraron que no soy ni peronista ni kirchnerista, ahora soy macrista. No soy de ninguno de ellos. No soy de nadie”, sostiene en el inicio de la filmación.

“¿Sabés de quién soy yo? Del que saque el país adelante, de ese sí soy. ¿Sabés de quién soy yo? De la gente que se levanta a laburar todos los días. ¿Sabés de quién soy yo? Del pibe que va a estudiar a un colegio, a una universidad. ¡De ese soy! Del que quiere salir adelante. De esos adolescentes que buscan su sueño, que buscan su carrera de esos padres que se deslomaron toda su vida para que no les falte nada. De esa gente soy, en ellos creo. En ellos sí creo”, continuó.

Y argumentó sus dichos al decir: “Porque este país no lo saca adelante ningún político. Lo saca la gente. La gente que estudia, la gente que busca una carrera, la gente que labura todos los días. Esa gente va a sacar el país adelante. Nosotros vamos a sacar el país adelante”.

“Que te quede claro: nosotros sí vamos a sacar el país adelante Los que nos gusta laburar los que nos gusta crecer. Los que nos gustaría que nuestros hijos el día de mañana tengan una carrera la cultura del trabajo”, aseguró.

