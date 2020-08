Carlitos Márquez de “Los Forasteros”, en coma y con respirador artificial: la palabra de su mujer

Carlos Márquez en uno de sus shows (Foto: Instagram @carlos_y_los_foras_oficial)

Sus problemas cardíacos lo habían obligado a abandonar a Los Forasteros hace ya tres años. Sin embargo, Carlos Márquez siguió deleitando a su público con una nueva banda, Carlitos y Los Foras, con la que continuó brindando sus show hasta la llegada de la pandemia. Desde entonces se confinó en su hogar ya que, a pesar de tener tan sólo 58 años de edad, sabía que por su enfermedad preexistente era una persona de riesgo frente al COVID-19. Pero, este martes, se descompensó cuando estaba en su casa con Alejandra Brondo, su mujer. Y terminó internado en estado de coma en el Hopital Vera Barros de la ciudad de La Rioja, adónde ingresó con un cuadro de neumonía.

“Después de diez años viviendo en Misiones, en febrero de este año nos pudimos mudar a La Rioja, dónde nos estábamos haciendo nuestra casa. Y justo nos agarró la cuarentena. Yo creo que ese fue uno de los desencadenantes de todo esto, porque Carlitos estaba muy triste y entró en un cuadro depresivo por todo lo que estaba pasando”, aseguró Brondo en diálogo con Teleshow .

Carlitos junto a su mujer, Alejandra Brondo (Foto: Facebook)

Según explicó la mujer, el cantante tropical estaba en su domicilio cuando “colapsó” en la tarde de ayer. “Estaba conversando conmigo y se desplomó. Ahí llamé a emergencias porque ni respiraba. Y entró en coma aún estando en la casa”, explicó Alejandra visiblemente angustiada. ¿Si previo a este episodio había tenido algún otro síntoma? “El venía con una alergia y tenía un poquito de dificultad para respirar, pero estaba medicado y controlado”, dijo la mujer.

Brondo aseguró que, aunque lo primero que le hicieron a su marido al llegar al nosocomio fue el test para detectar la presencia de coronavirus, todavía no le dieron el resultado. “No sé como entenderlo. Ayer, apenas entró, por protocolo le hicieron el hisopado. Pero todavía no me dijeron si le salió positivo o negativo, cuando se supone en 24 horas eso ya se sabe. Igual, sería poco probable que se hubiera contagiado, porque Carlitos no salía de la casa ni tuvo contacto con nadie sospechoso. Y nunca hizo fiebre, ni tuvo dolor de garganta ni nada de eso”, señaló.

Carlitos comenzó con problemas cardíacos hace cuatro años (Foto: Instagram @carlos_y_los_foras_oficial)

¿Qué panorama le dieron los médicos que lo atendieron? “Le hicieron todos los estudios y una tomografía. Y lo bueno es que no presenta ninguna lesión cerebral debido a la falta de oxigeno que tuvo. Gracias a Dios, no sufrió un ACV, infarto cerebral ni hemorragia. O sea que ahora se están abocando, únicamente, a la neumonía. Tienen que limpiar ese pulmón y sacarlo adelante. Pero, por lo que me dijeron, por lo menos una semana va a tener que estar conectado a un respirador”, contó la mujer.

En ese sentido, Brondo aseguró que a su marido no pueden estabilizarle la presión debido a su problema cardíaco. “Hace cuatro años que él se enfermó del corazón. En ese momento estaba en la ciudad de Corrientes y lo trasladaron hasta Posadas, dónde estábamos viviendo entonces. Lo atendieron en el Sanatorio Boratti y le tuvieron que colocar un cardiodesfibrilador. Y a partir de ese momento él siempre se cuidó. De hecho, es por eso que se tuvo que bajar de Forasteros, porque era demasiada presión para él y necesitaba bajar su ritmo de trabajo”, realtó.

Carlitos y los Foras, el nuevo grupo de Márquez (Foto: Instagram @carlos_y_los_foras_oficial)

Apenas trascendió la noticia sobre el difícil cuadro de salud que atravesaba el cantante, sus seguidores comenzaron una cadena de oración. “Carlitos es una persona muy querida, que ama a su público y siempre se dedicó a él con mucho respeto. Es por eso que, ahora, sus fanáticos le están devolviendo tanto amor rezando por él. Y todas esas oraciones le están llegando. Yo, mientras tanto, estoy guardando cada uno de los mensajes para que, cuando él despierte, los pueda ver. Porque sé que eso le va a hacer muy bien”, aseguró Alejandra.

Obviamente, el contexto impide que tanto la esposa como los hijos y nietos de ambos visiten al músico en el hospital. Y eso le genera una angustia extra Brondo. “Con Carlitos tenemos una familia ensamblada, pero nos llevamos todos muy bien. Y nos duele mucho no poder acompañarlo en este momento. A mí me pasan el parte médico por teléfono. Ni siquiera puedo arrimarme a él”, contó.

El último mensaje´que compartió Carlitos hablando de su salud en el mes de marzo (Video: Instagram)

Sin embargo, Alejandra tiene fe de que todo va a salir bien. “Ayer no tenía consuelo. Pero hoy, gracias a Dios, estoy un poquito más tranquila porque me dijeron que no tenía daños cerebrales. Y, de una neumonía, yo sé que Carlitos va a salir”, concluyó.

