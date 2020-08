El Pollo Cerviño se enteró por los medios del violento robo a su padre: “Cuando vi el video no sabía cómo terminaba”

La palabra del Pollo Cerviño tras el violento robo a su padre (Video: "Buenos Días América", América)

El martes por la mañana, un jubilado de 69 años sufrió un violento robo de su auto en la esquina de Lavalle y 9 de julio, en pleno centro de Bernal. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de una casa de la cuadra y poco tiempo después comenzó a virarlizarse en las redes sociales. Su hijo, el periodista Alejandro Pollo Cerviño se enteró por una colega de la localidad de Quilmes y vio el video mientras estaba trabajando en la radio.

En las imágenes, se ve cómo en pocos segundos tres delincuentes armados abordaron a Héctor Cerviño, padre del conductor, mientras abría el baúl de su Chevrolet Corsa color azul. El hombre forcejeó con los delincuentes y cayó al piso. Los ladrones lo golpearon para sacarle las llaves del auto. De inmediato, subieron al vehículo y se dieron a la fuga.

“Sí, es mi viejo. Hoy fue asaltado en Bernal Centro, 9 de Julio y Lavalle. Por suerte él está bien. A todos los quilmeños, colegas y cerveceros que se preocuparon... Gracias”, escribió el Pollo Cerviño en su cuenta de Twitter junto al video del robo a su padre.

Este miércoles, el periodista dio un móvil a Buenos Días América, con Antonio Laje, y lo primero que hizo fue llevar tranquilidad a sus seres queridos. “Lo más importante: mi papá está bien”, aseguró y contó que anoche le restituyeron el auto que fue encontrado en la zona de Quilmes Oeste.

“Tiene una contusión en la espalda”, indicó sobre las lesiones que recibió durante la golpiza. “Es una persona grande. Yo estaba más preocupado por lo que no se ve en el video, que es el corazón, que es lo que chocha con el asfalto”, manifestó Cerviño y agregó que su padre “tiene hinchada la mano por el tironeo con la llave”.

Golpean a un jubilado para robarle el auto

“Viendo el video una y otra vez. Naciendo y muriendo, porque uno, viendo estos videos, sabe que el desenlace,por lo menos, es con daño. Mucho daño”, enfatizó sobre sus sensaciones al ver las imágenes que le llegaron a través de una colega que lo llamó para consultarle qué había sucedido con su padre. Él estaba al aire en FM Rock and Pop y no entendía a qué se debía la pregunta. Y la respuesta de la periodista fue con el video. “Veo 40 segundos, que no sabía cómo terminaba esta historia”, admitió y llamó a su padre, quien le reconoció que no quería contarle del robo para no asustarlo

“¿Pero vos te das cuenta que esto está viralizado en todos lados?”, le respondió el periodista. “La reacción que tuvo también fue discutida en casa”, indicó y agregó que “todo lo aprendido, en el momento, queda en el olvido”. “Fue un impulso”.

Por su parte, sostuvo que decidió hablar él frente a los medios para “no exponer” a su padre, que se está recuperando del violento robo y que “tiene que volver a su normalidad”. Poder realizar las compras y transitar por el barrio, como lo hacía hasta ahora. “Es una desgracia con suerte. Una frase ya naturalizada por los argentinos. Hoy está bien”, concluyó Alejandro El Pollo Cerviño.

