Kity Maradona, una de las hermanas de Diego, tiene coronavirus

Kity Maradona

Kity Maradona, una de las hermanas de Diego, y su marido, Raúl Machuca, dieron positivo de COVID-19. Ella está transitando la enfermedad de manera asintomática pero él se encuentra en un estado de salud “complicado”, según detallaron allegados de la familia a Teleshow . El Diez no ha estado en contacto con ellos en el último tiempo.

Machuca, cuñado de Diego y padre del Chino Maradona, uno de los integrantes más mediáticos del clan, está internado hace una semana en terapia intensiva. Kity, por su parte, está aislada en su casa.

“Ella está bien, no tiene ninguna complicación de salud. El marido sí está complicado. La está peleando, está mejorando...”, detallaron desde el entorno de Maradona a Teleshow .

Diego, paciente de riesgo por sus antecedentes cardíacos, ya está enterado de la noticia -a pesar de que no la ve, mantiene contacto telefónico cotidiano con Kity- pero no tendría motivos para preocuparse por su propia salud, ya que desde que comenzó la cuarentena obligatoria en la Argentina no ha visto a ella ni a sus otras hermanas. De todas formas, esta semana debería someterse a un hisopado por su trabajo como director técnico de Gimnasia de la Plata, en el marco de las medidas que tomó la AFA para todos los clubes de Primera en su regreso a los entrenamientos. El test sería realizado en su domicilio por su médico personal, Leopoldo Luque.

A la derecha, Kity, junto a sus hermanas Ana y Lily, Diego Maradona y Rocío Oliva (Foto: álbum de R.O.)

Kity siempre mantuvo un perfil bajo, a pesar de que en 2018 fue al programa Intrusos junto a sus hermanas Lili y Ana para defender a Diego en medio de su conflicto judicial con Claudia Villafañe. En aquella ocasión, dijo que la madre de Dalma y Gianinna las trataba como “la familia pobre”, y reveló una historia que ocurrió cuando ella recién se separaba del ex futbolista: “Claudia tenía un taller para cortar hilos y esas cosas. Nos dijo ‘vengan, les voy a pagar 20 pesos por día'. Y bueno, fuimos. Nunca fue un trabajo con máquinas, nos llevó para cortar hilos. A mí me decían ‘¿por 20 pesos vas a ir? los gastás en cigarrillos'. No era un trabajo formal... Ella no iba ahí, estaban dos socias de ella. Había un pasillo y nosotras estábamos al fondo”.

Respecto a Diego, a mediados de julio se mudó a una lujosa mansión en el barrio privado Campos de Roca, ubicado en el kilómetro 65 de la ruta 2, con el objetivo de estar más cerca de Estancia Chica, el predio de entrenamiento de Gimnasia, y tener más espacio para continuar con su rutina fitness, con la que ya bajó más de 11 kilos, cortó el consumo de alcohol y se puso al día con la rehabilitación de su rodilla derecha, operada hace un año.

Kity Maradona junto a sus hermanas Lily y Ana en "Intrusos"

Desde su flamante mansión, Maradona planifica el regreso a las prácticas, en contacto con su equipo de trabajo (encabezado por el Gallego Sebastián Méndez). “Está enchufado, con muchas ganas de estar en todos los entrenamientos. Insiste con que quiere llevar a Gimnasia a jugar una copa internacional”, revelaron a Infobae desde su círculo íntimo.

Recientemente, Maradona se sumó a una campaña solidaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol para combatir los efectos del COVID-19. La iniciativa busca generar una cadena de donaciones de importantes objetos que hicieron a la historia del fútbol. El director técnico de Gimnasia puso a disposición una camiseta suya, réplica de la que utilizó con la Selección Argentina en la final de México 86, en la que la Albiceleste le ganó 3 a 2 a Alemania.

