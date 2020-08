¿Por qué desapareció el archivo de “Mesa de Noticias”, el emblemático programa de Juan Carlos Mesa?

Mesa de Noticias

Hoy se cumplen 4 años de la muerte de Juan Carlos Mesa. El reconocido actor, autor y director fue protagonista de una forma de hacer humor que predominó en la Argentina de los años 80. Quizás la mejor muestra de ello Mesa de Noticias, el programa más emblemático que llevó a cabo, una comedia que transcurre en un noticiero llena de situaciones hilarantes.

Debutó en el canal ATC en 1983 y estuvo al aire durante cinco años concluyendo en la pantalla de El Trece. En una entrevista con La Voz del Interior, lo definió así: "Se pensó para los grandes y lo compraron los chicos. Quisimos hacer un vino y nos salió una gaseosa".





El programa quedó en la memoria de muchas personas que lograron disfrutarlo pero, ¿qué sucede con los más jóvenes que hoy quieren verlo? ¿por qué se encuentra tan poco material en la web? o ¿por qué no se repiten en la televisión?.

Durante el tiempo que estuvo en Canal 7, las cintas que contenían sus grabaciones fueron regrabadas, es decir, grabadas encima del material original. Algo recurrente en aquella época, para aprovechar al máximo los escasos recursos. Durante muchos años no hubo en Argentina una política de conservación de archivos, con lo cual mucho material quedó perdido, dejando en el olvido una porción fundamental de la cultural popular.

Habrá que apelar a algún coleccionista que cuente con estos archivos, que tienen ya más de 30 años, aunque las probabilidades de su existencia son realmente escasas.

Presentación de Mesa de Noticias





Sin exagerar, Mesa de Noticias es recordado por toda una generación como un ciclo que cambió la forma de hacer reír en el país. Su infinito caudal de latiguillos y frases lo demuestran: “Benemérito señor director, le pertenezco”, solía decir Gianni de Lanata, el personaje que interpretaba el italiano Gianni Lunadei; “¡Qué bochorno!”, gritaba la bellísima Beatriz Bonnet; “¡Assassino!”, exclamaba Gino Renni en su italiano grave.

Mesa de Noticias

Todo el que lo vio tiene el recuerdo vivo del gran elenco que allí se desempeñaba: Juan Carlos Mesa, Gianni Lunadei, Beatriz Bonnet, Alberto Fernández de Rosa, Gino Renni, Adriana Salgueiro, Leticia Moreira, Elenora Wexler, Cris Morena, Anamá Ferreyra, Edgardo Mesa, entre tantos otros.

Gianni Lunadei en Mesa de Noticias





“Fueron mil capítulos que lamentablemente no hay registros. Lamentablemente en esa época no había una cultura de archivo”, había contado Gabriel Mesa, hijo de Juan Carlos, en la Once Diez. “En alguna oportunidad hemos intentado con algunos productores hacer una remake, incluso estando mi viejo en vida con su aval y su talento, y no hubo un apoyo de los canales para hacerlo (…) Pero lógicamente sería hacerlo con el mismo nivel, ese es el desafío”, agregó.

Además recordó una anécdota de los primeros tiempos del ciclo. “Cuando comenzó Mesa de Noticias el programa no estaba funcionando bien en los ratings, y vinieron los productores Gustavo Yankelevich y Carlos Montero a casa y lo empezaron a presionar a mi papá. Mi madre, una mujer de mucho carácter, les dijo: ‘Déjense de hinchar y dejen delirar a este hombre que les va a hacer un éxito’. Así fue, lo dejaron delirar y el programa se transformó: papá empezó a delirar en serio y ahí metió el periscopio y todo lo que tenía de delirante el programa, y ahí el programa explotó”.

Mesa de Noticias





Gustavo Yankelevich, uno de los productores, también se refirió al gran éxito del programa. “Juan Carlos fue un gran amigo los cuatro años que tuve la suerte de producir el programa, fueron años felices y la pasamos muy bien”. “Se hacía el mismo día que salía, él (Mesa) llegaba al mediodía, mandaba las hojas y después terminaba el libro. Nos sentábamos en el bar de ATC. Los días que él llegaba y decía ‘anoche tuve una pesadilla porque comí lechón con pickles y tome cerveza caliente', ya sabíamos que había que correr porque venía torcido el guión”.

Juan Carlos era guionista y actor en el programa. Cuando Yankelevich le preguntó por qué no quería producirlo, él respondió: “Porque me limitaría al escribir”. “Sabía que como estaba yo, escribía todo lo que soñaba”, agregó el productor en una entrevista que dio a Intrusos el día que murió Mesa.

“El programa era diario y salía a las ocho de la noche. Eran secuencias muy cortas, Gianni Lunadei era el bastonero, era el que repartía el juego en el piso y se pegaba los pedacitos de letra en los escritorios”, contó. #El ritmo de grabaciones era tal que muchas veces desde el control central de la emisora pedían los videos para sacar al aire y ellos aún estaban editando”, concluyó.

Beatriz Bonnet en la última emisión de "Mesa de Noticias" en ATC





