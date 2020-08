Ronen Suarc fue elegido para ser jurado de los premios Emmy 2020

Ronen Suarc (Foto: Instagram @ronensuarc)

Después de casi dos años de trabajo ininterrumpidos en algunos de los medios más importantes de los Estados Unidos, Ronen Suarc fue seleccionado para ser jurado de los premios Emmy 2020. El periodista argentino juzgará en nueve categorías los contenidos producidos por la televisión norteamericana, para el evento que se desarrollará el 20 de septiembre con la conducción de Jimmy Kimmel.

La votación del jurado se hizo de manera virtual y su desarrollo se dio con normalidad, a pesar de la pandemia. Suarc fue seleccionado para cumplir con semejante tarea a raíz de su destacada trayectoria en distintos canales de televisión, radio y redes sociales de la Argentina; y por su posterior carrera en algunos de los medios más importantes de los Estados Unidos, como E! Entertainment, Estrella TV, Voice of America y Telemundo.

El periodista alcanzó la popularidad con su trabajo en diferentes programas de la productora LaFlia y la conducción de La previa del show (el ciclo que precedía a las galas del Bailando). De todas formas, a principios del 2019 decidió apostar a sus sueños y partir rumbo a los Estados Unidos.

Primero recaló en Miami, donde trabajó para E! Entertainment; luego se asentó en Texas para iniciar su trayectoria en Estrella TV; y finalmente llegó a Nueva York. Desde allí suele trabajar para diferentes medios argentinos, informando sobre la actualidad y el coronavirus en los Estados Unidos.

El periodista argentino vive en los Estados Unidos desde principios del 2019 (Foto: Instagram @ronensuarc)

“Estar lejos de mi familia y amigos no es fácil. Por momentos me pregunté: ‘¿Para qué me vine acá?’”, contó. Sin embargo, cada logro -como el de los premios Emmy- es un mimo al alma que responde a su pregunta. “Me vine en el momento adecuado. Estoy feliz también de seguir en contacto con la Argentina en forma diaria”, aseguró.

Actualmente desarrolla contenidos con su productora para los Estados Unidos y América Latina. La faceta de actor no la abandona y continúa grabando algunas escenas para diferentes proyectos en Nueva York y México. Además, participó de la obra Paraiso Inn, del venezolano Marco Caridad, en el MicroTheater de Miami; y en la telenovela Betty en NY. Su idea es seguir desarrollando contenidos en la Gran Manzana y América Latina, además de disfrutar de su gran presente.

La 72° ceremonia de entrega de los premios Emmy se realizará por primera vez de manera virtual para evitar la propagación del coronavirus. Todavía no hay precisiones sobre el formato con el que se llevará a cabo el evento que galardona a lo mejor de la industria televisiva norteamericana.

Sin una alfombra roja, los Emmys 2020 probablemente también tendrán un código de vestimenta considerablemente diferente. En una carta emitida por la organización -que también contó con la firma de Jimmy Kimmel- y dirigida a los invitados, se especificó: “Nuestro lema para la noche es ‘ven como eres, pero haz un esfuerzo’”. Y luego agregaron: “Si quieres vestir ropa formal, nos encantará eso, pero igualmente si estás en el Reino Unido y son las tres de la mañana, quizás quieras llevar un pijama de diseño y que te grabemos desde la cama”.

Suarc integra el jurado de los prestigiosos premios Emmy, que por primera vez serán entregados en una ceremonia virtual (Foto: Instagram @ronensuarc)

La lista de nominaciones está liderada por la miniserie de HBO Watchmen, que compite por 26 estatuillas. Le sigue The Marvelous Mrs. Maisel, de Amazon, con 20 nominaciones, y Ozark y Succession, que se anotaron con 18 candidaturas cada una.

En la categoría mejor serie dramática compiten The Handmaid’s Tale, The Crown, Killing Eve, The Mandalorian, Better Call Saul, Ozark, Stranger Things y Succession. Mientras que en la terna de comedia la estatuilla irá para Curb your enthusiasm, Dead to me, The good place, Insecure, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel, Schitt’s Creek o What we do in the shadows.

Netflix marca su liderazgo en los próximos premios Emmy. La plataforma de contenidos por streaming fue la más nominada, superando fácilmente a HBO con 160 nominaciones en total, frente a 107 de su gran rival.

