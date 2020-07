Sin alfombra roja: la ceremonia de los premios Emmy 2020 será virtual

Los premios Emmy 2020 serán virtuales a raíz de la pandemia de coronavrius

La 72° ceremonia de los premios Emmy, los galardones más importantes de la televisión estadounidense, será totalmente virtual debido a la pandemia de COVID-19. Los organizadores del evento, que está previsto para el 20 de septiembre, enviaron una carta a todos los candidatos seleccionados -cuya lista se dio a conocer el martes- para informarles que la gala no se celebrará este año en Los Ángeles. En esa línea, les pidieron que se preparen para participar desde sus casas, o en el lugar que ellos prefieran.

El anunció no causó sorpresa, considerando el contexto sanitario en el que se encuentra Estados Unidos, pero los organizadores de la ceremonia aún no habían tomado ninguna decisión formal al respecto.

“Como probablemente ya suponían, no vamos a pedirles que vengan al Microsoft Theatre en el centro de Los Ángeles. Será igualmente la noche más grande de la industria televisiva, pero seremos nosotros quienes iremos a ustedes”, comienza la carta publicada este miércoles por diversos medios estadounidenses y cuyo contenido confirmó un portavoz de los Emmy.

Por otro lado, los organizadores explicaron a los nominados que les van a contactar en los próximos días para decidir cómo tomarles imágenes para esta gala virtual. Los candidatos podrán estar acompañados por quién quieran. Serán grabados en sus casas u otra ubicación de su preferencia, y también tendrán una mayor libertad a la hora de vestirse en comparación con las gala tradicionales.

Sin una alfombra roja, los Emmys 2020 probablemente también tendrán un código de vestimenta considerablemente diferente. La carta también abordó eso. “Nuestro lema para la noche es ‘ven como eres, pero haz un esfuerzo’”, se lee en la misiva que está firmada también por Jimmy Kimmel, el anfitrión de la gala. “Si quieres vestir ropa formal, nos encantará eso, pero igualmente si estás en el Reino Unido y son las tres de la mañana, quizá quieras llevar un pijama de diseño y que te grabemos desde la cama”.

Además, explican que un equipo los ayudará con los preparativos: “Vamos trabajar contigos para darle estilo a tu momento, pero queremos que nos guíen en sus niveles de comodidad: dónde quieres estar, con quién quieren estar, qué deseas usar...”

Jimmy Kimmel será el anfitrión de la gala virtual

“En un momento como este, estamos aprovechando la oportunidad para crear un momento que sea más relajado, más entretenido, más agradable no solo para ustedes, sino también para los millones que miran en casa”, expresan los organizadores en la carta. “Pero no podemos ignorar las circunstancias, y aparte de no poder unirnos en un solo lugar, también reconocemos que nuestro mundo está atravesando un momento desafiante de muchas maneras”.

“Estamos reuniendo un equipo de primer nivel de técnicos, productores y escritores para trabajar estrechamente con Jimmy Kimmel y con ustedes y su equipo, para asegurarnos de que podamos filmar con ustedes (y sus seres queridos o con quien sea que elija estar) en su casa u otro lugar de su elección. Vamos a hacer que te veas fabuloso: estamos explorando la tecnología más avanzada para permitir el uso de buenas cámaras e iluminación y esperamos trabajar contigo para producir tus momentos únicos ‘en pantalla'”, concluyen.

Este año el drama distópico de superhéroes de HBO “Watchmen” y la comedia ambientada en la década de 1960 “The Marvelous Mrs. Maisel” lideran las nominaciones a los premios Emmy. “Watchmen” recibió 26 nominaciones, incluida mejor serie limitada, mientras que “The Marvelous Mrs. Maisel”, de Amazon Studio, obtuvo 20, entre ellas a mejor actriz para Rachel Brosnahan.

Netflix lideró todas las plataformas con un récord de 160 nominaciones. Fue seguido por HBO con 107, entre las que se encuentran una sorpresiva nominación para Zendaya, la estrella de 23 años del drama adolescente “Euphoria”.

El aclamado programa de HBO “Succession”, sobre una familia en disputa, recibió 18 nominaciones, entre ellas nueve para sus actores. En tanto, “Ozark”, sobre una familia de clase media que lava dinero para un cártel de drogas, obtuvo también 18, incluyendo algunas para las estrellas Laura Linney y Jason Bateman.

La temporada de premios de Hollywood, que habitualmente se desarrolla entre enero y comienzos de marzo, ya se ha visto afectada por la crisis del coronavirus y tendrá que ser más tarde de lo normal en 2021.Así, los Globos de Oro, que dan el pistoletazo de salida, se celebrarán el 28 de febrero; y los Oscar, que marcan la traca final, tendrán lugar el 25 de abril.

