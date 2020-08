Después del violento robo, Zulma Lobato recibió ayuda económica de un famoso abogado: “Es una artista y se merece respeto”

Zulma Lobato

Hace ya un tiempo que Zulma Lobato se encuentra en delicado momento económico, a raíz de la falta de oportunidades laborales. Esta situación se tornó aún más complicada la semana pasada, cuando fue víctima de un violento robo a dos cuadras de su casa, en Munro: dos delincuentes la golpearon y la tiraron al piso para robarle los dos mil pesos que llevaba encima.

En diálogo con la señal de noticias Crónica TV, la mediática dijo que no fue un robo al voleo, sino que estaba “marcada”, y contó que cuando la interceptaron los delincuentes le gritaron “¡sos Zulma Lobato, dame los dólares!” Además, hizo referencia a la necesidad de conseguir un trabajo lo antes posible.

Ante esta situación, el reconocido abogado Mauricio D’Alessandro se puso en contacto con Lautaro Reyes, mánager de Zulma, y en un gran gesto solidario le hizo llegar una ayuda económica a la mediática para darle, aunque sea, un “respiro” mientras se recupera del violento robo que sufrió.

En diálogo con Teleshow , Reyes contó cómo se gestó la ayuda del abogado: “Mauricio D’Alessandro estaba en el programa Nosotros a la mañana, donde estaban hablando de lo que le pasó a Zulma. Se sensibilizó y pidió mi contacto. Me llamó y me dijo que iba a hacer un depósito de dinero para ayudarla a pagar el alquiler. Es la única persona del medio televisivo, artístico y mediático que se preocupó y colaboró con ella”.

El monto de la colaboración no fue revelado pero, según el mánager de Zulma, a ella le alcanzará para pagar tres meses de alquiler. “Ella se pierde un poco: de a ratos sabe quién es D’Alessandro, de a ratos no. No se conocen personalmente. Ella está muy agradecida y él es una gran persona”.

D’Alessandro, por su parte, le manifestó a Reyes su orgullo por haber podido colaborar con Zulma. “Para mí ella es una artista -aseguró el abogado- y me hace mal ver a una artista que no tiene reconocimiento y que encima la cagan a palos… Me dio pena pero además me parece un acto de justicia para aquellos que se dedican al arte, y ella es una actriz, se merece el respeto. Espero que esto sirva para que más gente colabore y la vuelvan a llamar para actuar”.

Según contó Reyes, después del robo Zulma fue asistida por la asociación civil Mariposas Libres, que ayuda a la comunidad trans en el país, y este viernes, a pedido de su hermana, regresó a su hogar. En el aspecto físico se encuentra mucho mejor, aunque continúa con dolores y tiene que hacer reposo: el lunes le van a sacar los siete puntos que le dieron en la cabeza por los golpes que recibió.

Zulma fue interceptada por dos hombres cerca de su casa el domingo por la noche, cuando estaba yendo a hacer las compras a un almacén. “Me agarraron de atrás y no pude defenderme. Me dijeron: ‘Danos todos los dólares porque tenés mucha plata, sos Zulma Lobato’”. Pero yo no tengo dólares”, relató a Crónica TV.

“Les di dos mil pesos, que era lo único que tenía. Pero eso no les alcanzó, me dieron patadas y trompadas. Hasta que me dejaron tirada en el piso no pararon. Lamentablemente, si no venía la policía me terminaban matando. Me pegaron en todo el cuerpo. Prácticamente me desfiguraron toda, terrible”, contó Zulma.

La mediática se mostró apenada no solo por la violencia a la que fue sometida, sino también porque vive con tan solo 16 mil pesos al mes por una pensión, además de la ayuda de sus vecinos y gente conocida: “Necesito trabajar. Hace poco me llamó mucha gente (para realizar eventos privados) pero me daban domicilios falsos. Me hacen gastar plata en colectivo, ir hasta el lugar y después me encuentro con que el domicilio es falso. Me prometen sueldos altísimos pero después es todo mentira. Uno se ilusiona y dice ‘bueno, voy a ganar un sueldo’ pero queda en la nada”.

