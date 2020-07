El Nueve tomó una fuerte postura en el enfrentamiento entre Roccasalvo y Pecoraro

Lío Pecoraro y Susana Roccasalvo

Esta semana estalló el tema públicamente y parece no tener fin. Luego de una ardua investigación, la Justicia decidió estableció, a partir de la información que le pasó una empresa telefónica, que uno de los teléfonos que bloqueaba la posibilidad de que Susana Roccasalvo saliera al aire está a nombre de Lío Pecoraro. La periodista está haciendo Implacables desde su casa, pero en varias oportunidades los reiterados llamados a su celular, con el cual sale al aire, le bloqueaban la imagen. Las fechas puntuales son 30 de mayo y 16 de junio. Ante esto, tuvo que dejar la conducción y cederle el lugar a su compañero Daniel Gómez Rinaldi. La información y el nombre de la persona investigada lo brindó Mauricio D’Alesandro en Nosotros a la mañana.

mauridio D'Alessandro contó en "Nosotros a la mañana" que Susana Roccasalvo fue hostigada y recurrió a la Justicia





Apenas se supo, Pecoraro ensayó una defensa en Todas las tardes, el programa que conduce Maju Lozano y del que él es panelista. Allí contó que le hizo tres llamados y que fueron para pasarle información, que en ningún momento buscó perjudicarla. Además de esto, dijo: “Va a tener que demostrar en la Justicia todas las amenazas que dice y que figuran en la denuncia. Las únicas veces que la llamé fue como lo hago con tantísimos colegas estando o no al aire. ¿Habla de hostigamiento y amenazas?”.

Por otro lado, contó que el caso está en manos de su abogado, Fernando Burlando. Dijo que van a apelar y que presentaran pruebas en su defensa. “Yo, livianamente, no me voy a ganar ese título que me pusieron. Yo no hostigué ni amenacé. Eso lo van a tener que aclarar”.

Lio Pecoraro le respondió a Susana Roccasalvo





Por supuesto, del otro lado desacreditaron su palabra. “Yo no quiero hacer de esto un reality. Yo no fui a denunciar a nadie. Yo le pedí a la Justicia que me dijera quien estaba detrás de todo esto, porque podía ser una persona enferma o psicópata, alguien que no me quiera de la parte personal. Fui a la Justicia lejos de pensar que podía ser esta persona, y menos de una persona que trabaja en Canal 9”, contó Susana.

Esta mañana –jueves 30- Tomás Dente, periodista que ayer tuvo una acalorada discusión con Roccasalvo, brindó novedades que tienen que ver con la emisora en la que trabajan las dos personas en cuestión. “Hay internas muy fuertes. Está caldeado el tema. De hecho, hay una prohibición vigente para todos los programas del canal: no se puede hablar del conflicto Pecoraro-Roccasalvo. Ni siquiera en Bendita, que tocaban el tema con humor”. A continuación, resaltó: “Cuando los mismos protagonistas lo exteriorizan, es muy difícil parar la bola de nieve”.

Tomás Dente contó la interna que vive El Nueve (Video: Nosotros a la mañana-El Trece)





Por otro lado, contó que el caso está en manos de su abogado, Fernando Burlando. Dijo que van a apelar y que presentaran pruebas en su defensa. “Yo, livianamente, no me voy a ganar ese título que me pusieron. Yo no hostigué ni amenacé. Eso lo van a tener que aclarar”.

Por supuesto, del otro lado desacreditaron su palabra. “Yo no quiero hacer de esto un reality. Yo no fui a denunciar a nadie. Yo le pedí a la Justicia que me dijera quien estaba detrás de todo esto, porque podía ser una persona enferma o psicópata, alguien que no me quiera de la parte personal. Fui a la Justicia lejos de pensar que podía ser esta persona, y menos de una persona que trabaja en canal 9”, contó Susana.

Ante lo acontecido, Teleshow se comunicó con un directivo de El Nueve para saber si se va a tomar una decisión mucho más rigurosa. “No por el momento. Entendemos que es un hecho que ya está en la Justicia. Esperaremos a que se resuelva en ese ámbito y después veremos que hacemos como canal”, resaltó la fuente que prefirió resguardar su nombre. A continuación, agregó: “Por ahora no nos vamos a meter. Ya hay una denuncia por parte de Susana, más que eso no sé, salvo lo que dicen los medios”.

Con estas restricciones mencionadas, el hermetismo se hace presente puertas adentro. La intención es no seguir sembrando discordia y tirando más leña al fuego. El canal no tomará partido ni mucho menos se apresurará con esto hasta no tener la verdad sobre la mesa. Para eso, necesitan que la Justicia continúe recopilando pruebas, se examinen, y luego sí, con el veredicto final, habrá un comunicado oficial.

Por lo pronto, la causa avanza y se espera que en los próximos días surjan novedades. Se viene un litigio que promete llegar hasta las últimas consecuencias y que dejará secuelas.

SEGUÍ LEYENDO

Florencia Peña firmó contrato para hacer un nuevo magazine: “Estoy muy feliz de volver a Telefe”

El marinero que deslumbró a Natalia Oreiro en Got Talent Uruguay: “No puedo creer lo que vi”