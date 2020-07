El mensaje del Mago sin Dientes tras la misteriosa muerte de su novia: “Siempre te recordaré con todo mi corazón por todos los momentos vividos”

El Mago Sin Dientes y Ana María Patricelli

La novia del mago Pablo Cabaleiro, conocido en el mundo del espectáculo como El Mago sin Dientes, fue encontrada muerta este martes por la mañana con una bolsa en la cabeza en su departamento del barrio porteño de Palermo y los investigadores intentan determinar si se trató de un caso de suicidio o si fue un hecho violento, informaron fuentes policiales.

Hasta el momento no se había manifestado, pero minutos después de las 20 horas, Cabaleiro publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje para recordar a su pareja. “Un día muy muy triste Ani siempre te recordaré con todo mi corazón por todos los momentos vividos a la par gran mujer de corazón gigante”, escribió.

El mago y ella se habían conocido por amigos en común en el año 2015, en una fiesta que había tenido lugar en una casa de Nordelta. Sin embargo, la relación recién comenzó en el año 2019. “Ella es de perfil bajo, sólo respeta al medio porque sabe que es mi profesión y lo que a mí me gusta y hago de toda la vida. Creo que nos unió lo diferentes que somos en cuanto a lo laboral. Me dice que siente admiración por lo que hago y cómo lo hago, siempre me lo dice… Eso fue lo que me enamoró”, había contado Cabaleiro al presentarla públicamente.

En el último año, Pablo sorprendió a más de uno cuando empezó a asistir a los eventos acompañado por Patricelli. Pero estaba claro que el Mago había sido flechado por Cupido y que estaba dispuesto a todo, con tal de estar al lado de esa mujer. Incluso, a cambiar su imagen. “Mi novia me decía que tenía que apostar a un cambio en el pelo, en el peinado. Y también me estoy ocupando de la parte de la ortodoncia, porque Ana me insistió mucho con que era para un bien mío, no sólo por lo estético sino también por un tema de salud”, explicaba.

“Estoy enamorado y a mi lado tengo a una mujer con todas las de la ley, que me acompaña mucho y me ayuda en muchos órdenes de mi vida”, decía una y otra vez Cabaleiro.

Esta mañana, su hija, Sofía Antonella, fue quien encontró el cuerpo de la empresaria ya sin vida. Según relató la hija de Patricelli, estaba en su habitación y escuchó el timbre. Era la empleada doméstica que llegaba al hogar. Juntas se dirigieron a la habitación de su madre. La encontraron sin vida “con una bolsa negra en la cabeza, pastillas y alcohol”.

Recordemos que en noviembre de 2019, Ana María había sido noticia cuando denunció un robo en su domicilio en el que le sustrajeron todo lo que guardaba en su caja fuerte. Patricelli era despachante de aduana y manejaba una Pyme, según contó en su cuenta de Twitter. En sus últimos posteos se mostraba preocupada por el contexto de pandemia de coronavirus, y expresaba que se estaba fundiendo económicamente.

