La historia de amor del Mago sin Dientes y la empresaria Ana María Patricelli

Corría el año 2009. Pablo Cabaleiro había formado parte de una cámara oculta que le hicieron en Pasión de Sábado, por América, a Ricky Maravilla. Pero la situación se fue de las manos y, a pesar de que la producción intentaba explicarle al cantante que sólo se trataba de una “broma televisiva”, éste, enfurecido, comenzó a agredir al ilusionista. ¿El resultado? El hombre terminó con la dentadura destruida, pero gracias a este desagradable hecho se hizo famoso en todo el país. “Cuando Marcelo Tinelli empezó a preguntar por El Mago sin Dientes, fui y registré el nombre”, aseguraba en reuniones de amigos quien también se dedica al marketing.

Pero lo cierto es que esta posibilidad de hacerse conocido y facturar grandes sumas con sus presentaciones, hizo que Pablo dejara de lado su aspecto. Y que, con apenas 39 años, aparentara ser mucho mayor de lo que realmente era. Claro que esto nunca le impidió estar muy bien acompañado. Sin embargo, recién cuando llegó el verdadero amor a su vida de la mano de Ana María Patricelli, el Mago se convenció de que ya era hora de dejar de lado al personaje para empezar a pensar en él, como persona.

Muchos odontólogos habían tratado de ayudarlo a mejorar el estado de su boca, no sólo por una cuestión estética sino también por un tema de salud. Pero Pablo siempre se había negado, alegando que tenía que mantener el look que lo había popularizado. Por eso, cuando llegó al consultorio del doctor Oscar Barboza pidiéndole que le arreglara los dientes, ni el profesional lo podía creer. Pero claro, más allá de los dolores que venía experimentando, su decisión tenía que ver con un pedido de la empresaria. Y así fue como, al cabo de unos meses de tratamiento, el mago empezó a sonreír feliz junto a Ana.

¿Quién era esta mujer capaz de conseguir lo que ni los mejores amigos de Cabaleiro habían logrado? Patricelli era una empresaria de 49 años, madre de dos hijas, que se desempeñaba como despachante de aduana. El mago y ella se habían conocido por amigos en común en el año 2015, en una fiesta que había tenido lugar en una casa de Nordelta. Sin embargo, la relación recién comenzó en el año 2019.

“Ella es de perfil bajo, sólo respeta al medio porque sabe que es mi profesión y lo que a mí me gusta y hago de toda la vida. Creo que nos unió lo diferentes que somos en cuanto a lo laboral. Me dice que siente admiración por lo que hago y cómo lo hago, siempre me lo dice… Eso fue lo que me enamoró. Cuando vi que podía ser algo serio lo nuestro, empezó el noviazgo”, había contado Cabaleiro al presentarla públicamente.

Habitué de todos los desfiles, estrenos y fiestas del mundo del espectáculo, Pablo sorprendió a más de uno cuando empezó a asistir a los eventos acompañado por Patricelli. Pero estaba claro que el Mago había sido flechado por Cupido y que estaba dispuesto a todo, con tal de estar al lado de esa mujer. Incluso, a cambiar su imagen. “Mi novia me decía que tenía que apostar a un cambio en el pelo, en el peinado. Y también me estoy ocupando de la parte de la ortodoncia, porque Ana me insistió mucho con que era para un bien mío, no sólo por lo estético sino también por un tema de salud”, explicaba.

Obviamente, con su cambio de look Cabaleiro se sacó varios años de encima. Sin embargo, cuando le preguntaban por la diferencia de edad con Ana, él señalaba que eso nunca había sido un tema en la pareja. Y, aunque no quería hablar de proyectos en común para respetar la privacidad de su novia, daba a entender que la apuesta era a una vida en común. “Estoy enamorado y a mi lado tengo a una mujer con todas las de la ley, que me acompaña mucho y me ayuda en muchos órdenes de mi vida”, decía.

Lamentablemente, la historia de amor se truncó de manera trágica. Patricelli fue encontrada muerta en la mañana del martes en su departamento de Palermo, con una bolsa negra en la cabeza. Había bebido alcohol y todo indica que había tomado pastillas antidepresivas. La noche anterior, había estado hablando telefónicamente con el Mago. Y horas antes también había estado conversando con amigos en común de la pareja, que contaron que la habían escuchado muy bien de ánimo y llena de planes. En tanto Pablo, que en abril del año pasado había sufrido la pérdida de su padre, no ha contestado los mensajes de su celular. Y sus allegados aseguran que está devastado.

