La China Suárez defendió al jubilado que fue asaltado y mató a un ladrón: “Qué triste que encierren y culpen a las víctimas”

Debates que suman adeptos de un lado y del otro. Temas de conversación que se ponen sobre la mesa y que se convierten en tramas nacionales. En las últimas horas, la decisión que tomó Jorge Adolfo Ríos, un jubilado de 71 años luego de sufrir un robo en su casa y de terminar con la vida de una de las personas que ingresó a su vivienda dividió aguas. En este contexto, los famosos, Como Eugenia Suárez, Cinthia Fernández y El Dipy, entre otros, tomaron partido y se explayaron con argumentos.

La China, que está contando las horas, a punto de ser madre nuevamente, se vio movilizada con la cuestión. Con los sentimientos a flor de piel, no ocultó su pensamiento. No dudó en ponerse del lado de la persona que se vio violentada en primera instancia. Se puso en la piel del abuelo que fue sorprendido por tres delincuentes en plena madrugada, cuando estaba durmiendo. Mientras el señor en cuestión cumple con un arresto domiciliario, las voces a favor de él se multiplican.

El mensaje de China Suárez (Foto: Twitter)

En ese contexto, Suárez volcó lo que le salió desde lo más profundo del corazón. Sin fijarse en el que dirán, manifestó: “Qué difícil vivir en un mundo en dónde un jubilado se defiende, pelea por su vida, y va preso. Es realmente desalentador y angustiante. Qué triste que encierren y culpen a las víctimas y dejen libres a los que hacen las cosas mal”, escribió en Twitter.

Las repercusiones que recibió estuvieron fragmentadas. Una seguidora, en desacuerdo, le reclamó: “Hay una forma legal de defenderse. No es el caso. Qué difícil vivir en un mundo en el que cualquiera opina de lo que no sabe. Es realmente desalentador y angustiante. Qué triste que divulguen conceptos equivocados y dejen libres a los que contribuyen odio y desinformación”, le contestó.

Cinthia Fernández también dijo lo suyo (Foto: Twitter)

Eugenia, al ver eso, decidió explayarse: “¿O sea que yo por opinar debería ir presa? Contame. Y ya que estás, proponé alguna forma legal de defenderte cuando te entran tipos armados”.

Las voces se fueron alzando a medida que las novedades del caso fueron apareciendo. El fiscal Ariel Rivas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI), de Quilmes sostiene que “el ladrón fue baleado en un estado de total indefensión, cuando ya no representaba ningún peligro”, le dijo a Telam. Esta frase abrió el juego. Fue el disparador para que gran parte de la sociedad tomara partido.

Fernández también pidió justicia. La modelo y panelista no se quedó callada y también emitió su opinión. “¿Este hombre está preso? Qué vergüenza me da la Justicia y leyes de este país. Una Justicia que libera presos, que tiene tongos, corrupción, leyes viejas que no sirven. Creo que a esta altura algunos fiscales deberían estar adentro con los chorros”. A sus palabras le agregó imágenes sensibles, fotos de Ríos ensangrentado y golpeado luego de trenzarse con quienes se metieron en su casa.

El Dipy fue más visceral (Foto: Twitter)

Por otro lado, uno de los que se convirtió en tendencia en Twitter en Argentina fue El Dipy. El cantante, fiel a su estilo, fue visceral y sin medias tintas. Lo que desarrolló fue compartido y mencionado durante toda la tarde de este martes 21. El cantante también lo defendió a quien hoy espera que se defina si lo que hizo fue en legítima defensa o se actuó con alevosía.

“Prefiero explicarle al fiscal porque un chorro tiene un cuetazo en el pecho por entrar a casa y no explicarle a mis hijos porque mataron o violaron a su mamá porque los lastimaron a ellos. Si entra a tu casa, tiro en la bocha y nos vimos”, reflexionó y finalizó: “Venga de a mil, que tengo para todos”.

La última frase tiene que ver con que sabía la repercusión que iba a tomar su postura. Por supuesto, fiel a sus palabras, le contestó a todos los que estuvieron a favor y a los que le refutaron el pensamiento.

