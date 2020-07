La curiosa condición que puso Gladys La Bomba Tucumana para participar del “Cantando 2020”

Gladys La Bomba Tucumana

Con la lista final ya confeccionada comienzan a filtrarse otras cuestiones que rodean al Cantando 2020. Asuntos que tienen que ver con los pormenores de las negociaciones que llevaron adelante los participantes antes de estampar sus firmas. Todos buscan un escenario de armonía y plenitud. En este sentido, Ángel de Brito reveló las condiciones que puso Gladys, La Bomba Tucumana cuando la convocaron para el certamen.

La cantante brindó una entrevista en LAM y allí dieron a conocer el punto que hizo agregar al contrato que la vincula con Laflia, la productora de Marcelo Tinelli. Como figura destacada de la música tropical exigió que se tengan en cuenta ciertas cuestiones. En un momento de la charla, Mariana Brey le preguntó cómo se lleva interpretando otros ritmos. En ese instante, De Brito intervino: “No, no, no. Gladys ya dijo que ella no canta en inglés”.

Inmediatamente la intérprete tomó la palabra para aclarar que la llevó a pedir eso. Si bien durante muchos años intentó estudiar el idioma, a la hora de cantar pierde el tono. “Me cuesta mucho, no puedo cantar en inglés”, comenzó y continuó: “Ni siquiera por fonética, porque hay gente que por fonética lo hace bien. Yo nunca lo logré, por ahí mi hijo (también va a ser parte del programa) si puede hacerlo. Yo no. Soy de otra generación y de otra época”, se defendió.

La Bomba Tucumana y su hijo, Tyago Griffo (Foto: archivo Infobae)

A continuación se comparó con otras cantantes que van a ser parte del reality. También aprovechó para dejarle un mensaje a quienes ya le empiezan a pedir un poco más por ser profesional. “Hay gente, como Melina Lezcano, que canta en inglés como si nada. Ella lo hace bien. No es mi caso. Por más que me digan que yo soy una profesional, yo soy profesional en lo mío, la cumbia, después me arreglo”.

Por otra parte, se refirió a la posibilidad de quedarse con el título, por carisma y porque dentro de los participantes, la mayoría son actores y no se dedican profesionalmente al canto. No esquivo la presión pero, a su vez, le restó importancia quitándose presión: “Las posibilidades están. No sé si soy una buena cantante, pero sí sé que soy una buena intérprete. Soy una actriz cuando tengo que cantar, lo siento”.

Entendida y sabiendo que las previas son una de las partes importantes del programa, ya se buscó un blanco a dónde apuntar. Karina La Princesita Tejeda será parte del jurado y allí puso el foco. Se buscó un personaje a su altura para comenzar a tener un ida y vuelta: “No soy amiga ni enemiga de Karina. No tengo relación, no la conozco. Nos conoceremos ahí en el programa”.

La Bomba Tucumana y La Princesita Karina (Foto: archivo Infobae)

Por supuesto, sus palabras no pasaron por alto. Teniendo en cuenta que las dos son referentes de la música tropical, que diga que no la conoce hace pesar que está buscando con quien tener un enfrentamiento mediático. Desde el otro lado de la vereda, Karina todavía no hizo referencia a este desplante de su colega.

Sin embargo, minutos más tarde, intentó bajarle los decibeles y el ritmo a esto que se está armando. Manifestó que no suele pelearse y que las veces que lo hizo, fue parte de una puesta en escena. “Yo soy como la Linda Blair, de ahí que todos me tienen miedo. A mí me vieron en el Bailando, yo vendí es, ese personaje en el reality, pero yo no soy así. No ando peleándome por la calle o cosas así”. ¡Esto recién comienza!

SEGUÍ LEYENDO

Habló la hija de la ex pareja de Sandro, que presentó una denuncia contra la serie

La revelación en vivo de Nicole Neumann a Claudia Albertario sobre su actual marido