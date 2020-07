Viral en redes: la increíble similitud entre Paulo Londra y otro famoso cantante

Paulo Londra (Foto: archivo Infobae)

“¿Cómo que Niall Horan y Paulo Londra no son las misma persona?”, fue la frase que abrió el debate. Este interrogante se lo hizo un fanático de “One Direction”, banda de la que fue parte Horan, y las repercusiones no tardaron en llegar. A la consulta le agregó una foto de ambos y el parecido físico es asombro. El color y corte de pelo, los rasgos faciales, demasiadas similitudes. Inmediatamente el artista argentino y el irlandés se transformaron en tendencia en Twitter.

Desde este lado del continente, los fanáticos del cordobés también se sumaron a la broma que recorrió el mundo. Con ingeniosos y divertidos memes, todo se volvió una rueda que lejos de frenarse, siguió su rumbo sin detenerse. En este contexto desopilante, no faltó el que fue más allá y dijo que son hermanos separados al nacer. ¿Para tanto?

(Fotos: Twitter)

Otros, en cambio, llevaron la comparación hacia otro lado; se desvirtuó y llegó a límites insospechados. El ingenio de las personas, la capacidad de volar, estuvo a la orden del día. En un momento se volvió un gran juego en el que los usuarios empezaron a buscar fotos de otros famosos para intentar buscarle un parecido.

Esta no es la primera vez que a él le buscan personas similares dentro del mundo de la farándula para atribuirle un “hermano lejano”. Se ve que su rostro está dentro de un rango en el que muchos se le asemejan. En abril de este año, hasta compararon a trapero con Rupert Gring, el actor protagonista de Harry Potter. En aquella oportunidad, fue otro usuario el que aprovechó su anuncio de paternidad para aportar otro dato. “Paulo Londra y Rupert Gring van a ser papás. Hasta en esto se parecen. ¿Cabe alguna duda de que son la misma persona?”, rezaba el mensaje que también fue recibido con algarabía.

Desde el lado de Londra, aun no emitió palabra sobre este episodio tan desopilante. El joven tiene otros temas que requieren su atención y uno de ellos es la paternidad junto a Rocío Moreno. La llegada de su primogénita es inminente (en una entrevista dijo en el mes de julio) y eso lo tiene ansioso. Después de dos años de romance decidieron dar este gran paso y lo viven de una manera especial. “Por esto del coronavirus la mayoría de los controles son por videollamada, voy a algunos puntuales”, había contado semanas atrás Rocío en El Doce, medio de Córdoba.

Paulo y su novia, Rocío (Foto: @paulolondra)

Por otro lado, el talentoso artista enfrenta temas delicados que tienen que ver con su carrera. El joven decidió desvincularse del sello discográfico que lo tenía como principal figura y salir no le será fácil. Existe un contrato firmado que decidió romper. Desde su lado, insiste con que lo engañaron y que no le mostraba la realidad de las cosas. Desde la productora solo hablan de un contrato que se rompió y que no se respetó.

La conclusión es que la cuestión viene para largo y que no se resolverá de un día para el otro. El juicio parece ser la única vía y esto, en principio, perjudicaría al artista. Medios cordobeses que están en el día a día, aseguran que si el camino es ese, Londra podría quedarse sin la posibilidad de sacar nuevas canciones hasta el 2025.

Por lo pronto, varios colegas, como Duki, Lit Killah y Ecko, entre otros, salieron a apoyarlo públicamente.

El muchacho está entre los 150 artistas más escuchados en Spotify a nivel mundial. Es uno de los artistas del momento y salir airoso de esta disputa en la que hay mucho dinero en juego no le va a ser sencillo.

SEGUÍ LEYENDO

Paulo Londra espera su primer hijo: “Voy a dar todo para ser el mejor papá rapper”

La foto retro de Paulo Londra, en la tribuna de un popular equipo de fútbol

Paulo Londra: “La meta es que mis temas se escuchen en las discotecas”