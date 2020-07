Jujuy Jiménez, a tres meses de la separación de Juan Martín del Potro: “El corazón empezó a sonreír otra vez”

Sofía "Jujuy" Jiménez y Juan Martín del Potro estuvieron juntos casi un año

En abril, después de casi un año de novios, Sofía Jujuy Jiménez y Juan Martín del Potro decidieron terminar su relación. Lo determinaron durante los días la convivencia durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en la Argentina desde el 20 de marzo.

“No hubo algo puntual, no sé qué pasó. Fue una decisión conjunto, tampoco importa quién tomó una decisión. Nos agarra la cuarentena y dijimos: ‘¿qué está pasando?‘”, contó la modelo que abandonó el hogar que compartían antes de Semana Santa. Si bien siguieron comunicándose telefónicamente durante unos días, dos semanas después pusieron punto final y no volvieron a tener contacto alguno.

Desde entonces, Sofía utiliza sus redes sociales para compartir distintas reflexiones sobre cómo transita el aislamiento, que ya lleva más de 100 días. Además, muestra sus rutinas de entrenamiento y las recetas que fue cocinando desde que empezó a pasar más tiempo en su casa. Este jueves feriado -por el Día de la Independencia-, la modelo escribió una publicación con un mensaje muy positivo. “¡Y de repente, un día, te das cuenta que tu alma ya dejó de llorar y que tu corazón empezó a sonreír otra vez!”, comienza el texto que posteó en su cuenta de Instagram, en la que tiene un millón y medio de seguidores.

“Pero en esta oportunidad, lo hace sin miedo. ¡Con más seguridad y mucha fuerza! Ahora entendió todo eso que antes no había manera de comprender. Ni tenía lugar en esa cabecita que le encanta maquinar, y esta siempre dale, que te de dale”, agregó y detalló que antes de sentirse así de bien paso por un procesó de angustia. “Y pues, claro, la señora angustia, que no es lenta, ni perezosa, no tardó en llegar. ¡Ya estaba ocupándose de cumplir con su función!”, agregó junto al emoji de un corazón roto.

La foto con la que Jujuy Jiménez acompañó el posteo

“Eran millones de preguntas ‘mentales’, tratando de manejar la situación, encontrarle una razón y nada. Ya era inevitable, la tristeza tomaba protagonismo en la historia. Y aunque a la gente no le gusta mucho su papel, después de un tiempo terminas entendiendo que es clave. Y al final, te das cuenta que somos todas emociones, y que cada una tiene su sentido de ser y nos dicen un montón de cosas”, consideró la modelo.

“Hay que hacerle lugar a cada una, y créanme que sé que no es fácil, pero el ser valientes y, vivir la vida con todas ellas, es la cuestión. O por lo menos para mí. Y ahora sí, le agarro la mano bien fuerte a mi gran aliada, doña alegría y sigo construyendo mi historia”, concluyó Sofía Jujuy Jiménez.

