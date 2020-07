El mensaje de la China Suárez para recordar a su padre en el día que hubiera cumplido años: “Tenés dos nietas, casi tres que amarías y te amarían”

El mensaje de la China Suárez para recordar a su padre en el día que hubiera cumplido años

La China Suárez no suele hablar mucho sobre la muerte de su padre, Guillermo Suárez, quien falleció en octubre de 2012 mientras ella estaba en pleno viaje con Nicolás Cabré. Pero en las últimas horas le dedicó un emotivo mensaje para recordarlo en el día que hubiera cumplido años.

“Feliz cumple pa. Por acá abajo no te estás perdiendo nada, el mundo está dado vuelta y hay un virus de mierda del que poco se sabe”, comenzó la China explicándole a su papá la situación de la pandemia. En la imagen, se la puede ver a Eugenia en sus primeros años de la infancia posando junto a sus padres y su hermano Agustín para una foto familiar.

“Tenés 2 nietas, casi tres que amarías y te amarían”, cerró la China Suárez en la publicación, haciendo referencia al bebé que espera actualmente junto con su pareja Benjamín Vicuña. En tres horas, la publicación conmovió a los seguidores de la intérprete, quienes demostraron su emoción y apoyo en los más de 135 mil likes y más de mil comentarios.

La publicación de La China Suárez

“Es tan lindo ver que nos cuidan de arriba”, “Te ilumina todas las noches desde arriba”, “Orgulloso de vos debe estar tu padre”, “Feliz cumple al cielo para tu hermoso papi”, fueron algunas de las palabras de los followers de la artista. Y donde también dejaron sus mensajes varios colegas de la actriz.

Cuando se produjo el deceso de Guillermo, la actual pareja de Vicuña había sido muy criticada, ya que la actriz no volvió para su funeral, y continuó sus vacaciones con el padre de su hija Rufina.

Años más tarde, La China aseguró que hoy en día reaccionaría de otra manera y que obviamente las cosas las haría de forma diferente: “La verdad es que aprendí con el tiempo que uno tiene que enfrentar las cosas. Y era más chica, siempre tuve vida de una chica más grande porque trabajaba y a veces todos esperaban algo de mí que yo no podía dar. Mi hermano me ayudó mucho, se hizo cargo, yo no podía escuchar ni el parte médico. No podía creer lo que me estaba pasando”.

La China Suárez está transitando la última etapa de su embarazo en la casa que comparte con Benjamín Vicuña plena cuarentena. La actriz ya es mamá de Rufina, fruto de su relación con Nicolas Cabré, y Magnolia, la hija que tuvo con Vicuña. El actor chileno también tuvo cuatro hijos de su relación anterior con Pampita Ardohain: Blanca, Benicio, Bautista y Beltrán.

Esta semana, la joven posó junto a un ventanal de su casa en el que además se pudo observar el imponente jardín que tiene, con piscina, cama elástica, una casita de juegos para sus nenas y un verde espectacular. Los comentarios sobre lo linda que se la veía no tardaron en aparecer. Recordemos que apenas se conoció que la China esperaba su segundo hijo de Benjamín Vicuña, Yanina Latorre contó que efectivamente será un nene. Y sus hermanitos lo esperan con mucha alegría.

