Cinthia Fernández, una de las famosas que promociona este producto, no se quedó callada y criticó a la pareja de Vicuña: "Me llamó mucho la atención que la China Suárez dijo ‘yo no vendo esas máquinas’ y tres segundos después promocionaba cremas para la cara. ¿Es todo muy loco, no?”. Al ver el revuelo que se había generado, Suárez aseguró: “No me rompan más las pelotas que estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca”. Además aclaro: “Y las cosas que uso para la cara, ni las vendo, ni recibo comisión, ni recluto gente. ¿Así o más claro?”.