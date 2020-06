Ante la imposibilidad de abrir su restobar, Ernestina Pais lleva su espacio de arte a la web: ”Es una especie de happening virtual”

Ernestina Pais

La cuarentena por la pandemia del coronavirus que rige en la ciudad de Buenos Aires desde mediados del mes de marzo, ha puesto en jaque a muchas actividades. Y, sin dudas, los lugares gastronónicos y los centros culturales han sido de los más afectados. En ese sentido, Ernestina Pais, dueña junto a otros dos socios del restobar Milion de Recoleta, sigue buscando alternativas como para poder sobrevivir en medio de la crisis. Y, al delivery que viene realizando para tratar de solventar algunos gastos, ahora le sumó la propuesta de llevar al formato digital el ciclo Pase y cierre la puerta, que se viene realizando en su local desde el año 2014.

¿En qué consiste la idea? Se trata de una experiencia que reúne a artistas de distintas disciplinas, en la que el espectador puede elegir durante una hora qué camino seguir. Normalmente, esto ocurre de manera física dentro de la mansión. Pero, este miércoles 24 de junio a las 20 hs., podrá verse de manera gratuita a través de la web www.milion.com.ar/pcp. ¿Cómo? Cada persona que se conecte recibirá un instructivo de navegación para poder optar por su propio recorrido, visitando las habitaciones virtuales que más le atraigan. Y, si lo desea, podrá hacer una donación voluntaria con un monto sugerido.

“Lo que nosotros hacíamos en Milion, que es una casa de mil metros cuadrados con ocho cuartos y seis baños que hace veinte años que funciona como restaurante, era un recorrido en el que la gente entraba de cada habitación y se encontraba a un artista haciendo lo que había preparado. Eso lo hacíamos cada tres meses. Era una especie de happening, algo bien performático. Podía haber alguien que leía una poesía o un streeptease. Y eso lo vamos a trasladar a diversas ventanas virtuales con sesenta artistas, que van desde Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, hasta Karina Jelinek, pasando por Rafael Amargo desde España, Celeste Cid, Luciano Cáceres u Oriana Junco”, cuenta Ernestina en diálogo con Teleshow .

Luciano Cáceres será entrevistado por Rolando Gallegos

La panelista de Intratables explicó que la web de su restaurante oficiará, simplemente, como “aglutinador” de esta experiencia. “Para ir de una ventana a otra van a tener que pasar siempre por nuestra página. Y la gente va a poder hacer una donación, como si fuera un teatro ‘a la gorra', pero eso va a ir íntegramente para los artistas. Nosotros en eso no tenemos nada que ver, aunque sí los ayudamos como difusores”, cuenta Ernestina, que creó esta iniciativa unto a un grupo de productores independientes como Juan Ignacio Temal, Leandro Silva, Milagros Martino, Florencia Orellano, Majo Bucciarelli, Benjamín Landaburu, Leonel Lugon y Gabriel Ulbrich, y hoy lo lleva a la web gracias a Martín y Hernán Garchtrom.

¿Si es apto para todo público? “Yo recomiendo que sean mayores de 16 años, porque va a haber todo tipo de propuestas. Y no porque sean porno, pero sí porque puedan ser más fuertes en el mensaje o que no sean apropiadas para menores”, explica Pais. Y agrega: “Esta es una forma de reversionar lo que nosotros solemos hacer, que es ofrecerle a los artistas un lugar dónde puedan proponer cosas diferentes”.

Karina Jelinek también será parte de la propuesta

Obviamente, la posibilidad de llevar el arte a una plataforma online no resuelve los problemas económicos del local de Ernestina, que según explica depende de que la gente vaya “a vivir la casa”. Sin embargo, ella se siente estimulada al ver que surgen nuevas iniciativas para su negocio. “Milion tenía muchas aristas: era un lugar para comer, que además hacía eventos, tenía una buena cocktelería y organizaba encuentros culturales. Pero a mí esto me da ganas de seguir. Porque, si bien no nos alcanza y eso está claro, le estamos buscando una vuelta a lo que se puede hacer en los tiempos que corren”, asegura.

La periodista explica que la cuarentena los obligó “a sacar un delivery” que venían postergando desde hacía años. Y que empezaron a mandar la cocktelería a domicilio “en petacas”, con ingredientes embazados al vacío. Ahora, finalmente, comenzaron con el Pase y cierre la puerta de manera virtual. ¿Qué es lo que les quedaría pendiente? “La última pata que nos faltaba era la de los eventos, tipo casamientos o cumpleaños. Así que vamos a sacar una línea para festejos por Zoom, en el que a todos los invitados se les lleva el mismo menú y el cotillón, se los invita a participar del festejo y se les proporciona el DJ. Para mí, la va a romper”, concluye Ernestina.

