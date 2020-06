La reflexión de Mónica Antonópulos sobre la industria televisiva en medio de la pandemia: “No siempre el show debe continuar”

Mónica Antonópulos

Este año se presentaba muy bien para Mónica Antonópulos. A mediados de enero, la actriz había debutado con Separadas, por El Trece, junto a Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi y Julieta Nair Calvo. Y su historia de amor con Sebastián Estevanez estaba comenzando a tomar impulso, cuando llegó la pandemia del coronavirus y todo quedó en stand by.

Después de que la Asociación Argentina de Actores dispusiera que sus afiliados debían dejaran de trabajar para así poder resguardarse del contagio del COVID-19, Pok-ka se vio obligada a suspender las grabaciones de la tira desde el 19 de marzo y hasta nuevo aviso. Claro que, en un principio, se suponía que la cuarentena sería solo por un par de semanas. Así que se anunció que la ficción regresaría a la pantalla en el mes de abril y sus protagonistas continuaron promocionándola a través de sus redes sociales. Pero con la extensión del aislamiento social obligatorio, el 11 de mayo la productora comunicó oficialmente que la tira no volvería a emitirse.

En ese momento, todas las actrices que formaron parte del elenco se manifestaron dolidas. Pero también dieron sobradas muestras de cariño para con sus compañeros de trabajo y de solidaridad con la empresa, que al no poder seguir produciendo debía afrontar una difícil situación financiera. Hasta entonces, no había ningún caso confirmado de coronavirus en la televisión local. Sin embargo, después de que la pandemia entrara en los canales contagiando tanto a quienes están delante como detrás de cámara, Mónica decidió recurrir a su cuenta de Instagram para hacer una dura reflexión.

El posteo de Mónica Antonópulos

“No siempre el show debe continuar. Mientras algunos corren para proteger la vida otros corren a proteger sus millones. Dejemos a un lado la careta que ya está agrietada de tanto uso. Dejemos la impunidad y la omnipotencia a un lado que lleva a algunos a creerse invencibles. Que el cuidarnos no signifique la pérdida de trabajo o el no pago de los salarios. Si se especula con este escenario que se nos presenta, ¿qué nos espera? Cuidar a la industria es principalmente cuidar de las personas que la conforman, la forjan y su bienestar”, escribió Antonópulos junto a la imagen de una señal de ajuste.

Al igual que sus compañeras, cuando se confirmó que las historias de Separadas quedarían inconclusas, Mónica había hecho varios posteos, con fotos y videos de lo que fue el trabajo en la tira, en los que habló de sus sensaciones. “Aún nos negábamos a creer que un virus llamado corona nos pudiera poner en peligro, pero practicábamos entre chistes los saludos entre codos y los mates quedaron en los camarines. Al lunes siguiente no me tocó grabar y lo que parecía impensado era confirmado. Agradecí ese día poder estar en casa con mi familia”, puso en una primera publicación, haciendo referencia a lo que había pasado el 13 de marzo, cuando le tocó hacer su última escena.

Después, Mónica subió fotos con sus compañeras y Adrián Suar y puso: “El futuro, incierto. El día a día pareciera que es lo único tangible. ¿Acaso antes era distinto? No lo sé. Pero creíamos que sí. Algo de toda la incertidumbre ayer encontró calma. Confieso que nos imagine con la primavera volviendo. La tristeza es colectiva. El mundo entero está en jaque. Salvo los gestos humanos y la solidaridad que esbozan un nuevo futuro calma este sentir. Pero en el mientras tanto vemos cómo se descompone un sistema globalizo hecho de egoísmo que también nos trajo hasta aquí (siempre le doy vueltas hasta llegar al punto, ya llegó). No siento nostalgia de Separadas, me siento egoísta cuando me derrito en ella, esa es la verdad, me siento llena y agradecida de lo vivido, esa es la sensación que se apodera, feliz de haber trabajado con pasión y defendiendo mis convicciones aún en el ritmo diario, me siento llena de el capital humano que siempre me cruza en los proyectos”.

Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Celeste Cid, Julieta Nir Calvo, Gimena Accardi, Mónica Antonópulos y Julieta Zylberberg junto a Adrián Suar cuando anunciaron "Separadas" (Foto: Polka)

Y, en un tercer posteo, la actriz concluyó: “Agradezco la gente que labura con amor sin importar el rating. La sensación de lo inconcluso son para mi los abrazos truncos entre todos los que hicimos Separadas. Me siento colmada del equipo de mujeres generosas con las que trabajé, muchas somos madres y no hubiéramos podido sin empatía, de cada una me queda bellos momentos, llena con la confianza de los directores, el juego con mi coequiper Estevanez, mi hermana Celestial y el dúo de hijos talentosos. Seguramente los personajes hubieran terminado felices, pero prefiero imaginar que seguirán escribiéndose por alguna línea de tiempo paralela. Gracias y fuerza”.

