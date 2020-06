Jésica Cirio habló sobre la salud de Martín Insaurralde: “Está muy triste y asustado porque es un paciente de riesgo"

"Él tomaba todos los recaudos y era súper prolijo con todo, le tocó como les va a tocar a un montó de argentinos y personas en el mundo. Es un momento donde debemos estar fuertes, atentos y con los cuidados necesarios, ayer tuvo fiebre durante la noche, está dolorido el cuerpo, le duele mucho, está muy debilitado y por momentos lo escucho bien, por otros momentos lo escucho más triste, va pasando por distintos estados de ánimo. Ayer me dio negativo el test a mí pero era exactamente lo mismo, iba a estar en cuarentena correspondiente me de o no positivo el test. El de toda la familia siempre el pensamiento estuvo en él que es el más débil”, continuó.