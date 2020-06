“Estoy acá, a punto de preguntarle a un médico, leo la única línea que puedo con los lentes de lejos, todo va a estar bien, en medio de este quilombo en el que estamos viviendo, a mí me llaman todos los colegas, para los colegas es una noticia y para nosotros es nuestra salud, en ese clima que no vivimos nosotros solos, en la calle, en las redes, estoy paradito acá y veo alguien que ni sé quién es que pone ‘todo va a estar bien’ y a mi me emociona, me emociona porque es la cosecha de lo que nosotros creemos que hacemos cuando venimos los domingos a regalar canciones”, dijo el conductor emocionado.