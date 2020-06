Enseguida, Mendoza hizo referencia a la manera en que se visualizó este tema en los distintos programas de televisión. “Hay una realidad que hoy no se está viendo. Yo, gracias a Dios, he podido hacer una carrera que me dio otra forma de vida, pero hay otra gente que no tiene para comer, literalmente. Es el momento en el que hay que ser más solidarios. Por eso, no comparto con la gente que se regocija porque el Bailando no vuelva", señaló Flavio, quién hasta el año pasado ocupaba una silla en el BAR junto a Aníbal Pachano y Laura Fidalgo.