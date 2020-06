En ese sentido, se refirió a la necesidad de reactivar de a poco la industria para que la temporada siguiente no corra riesgos: “Sin prejuicio de eso manifesté en marzo que sería importante poder abrir en primavera, no para salvar la actividad desde lo económico en temporada baja, sino para ‘adelantar el miedo’ y no empezar a hipotecar también la temporada 2021. La 2020 dejó de tener expectativa en marzo, lo que tampoco impidió que nunca me planteara la dicotomía entre salud y economía, sin dejar de mirar con el otro ojo las vicisitudes económicas de artistas y empresas. Complicado y delicado equilibrio, sin dudas”.