“Empecé a trabajar de peluquera en el 93 porque sabía que era un oficio en el que iba a poder crecer siendo quien soy –contó Tagliani, tiempo atrás–. Veinticinco años atrás la sociedad no estaba ni moral ni legalmente preparada para semejante travesti… Y al no tener otras posibilidades de trabajo salvo la calle, busqué una ocupación en la que mi forma de ser fuera un plus y no una contra”.