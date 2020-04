“Me dije: ‘No, estoy loca’. Lo miro a Benito y le digo: ‘Mamá, ¿sos vos?’ Y el perro se me tiró encima. Pero de una manera… Como abrazándome -recordó-. No sé, sentí que me acarició. Se dio vuelta y se puso a dormir y dejó de temblar. Te juro. Le empecé a contar cosas como si fuese mi mamá y no, era mi perro, no me daba bola. Pero no me lo puedo olvidar: fue algo hermoso y me llevó a decir: ‘¿Qué me pasa? ¿Cómo flasheo todo eso?’ Fue una sensación única que estoy feliz de que me haya pasado”.