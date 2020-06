“Ellos están empezando a manifestar de distintas formar el encierro. Me preocupa. Porque por más grande que sea su casa, ya no saben dónde meterse. No me quiero imaginar los niños que no tienen las mismas posibilidades que los míos”, agregó. Y sostuvo que "no les alcanza con caminar”, en referencia a los paseos que están permitidos y necesitan volver al colegio. “Ellos quieren jugar y compartir... es mucho tiempo. Están cada vez más sumergidos en lo virtual y no está bien. Cuidémonos, pero también cuidemos la salud mental de los más chicos”, finalizó Rojas.