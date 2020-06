“Mis hijos no ven a otros niños desde el 16 de marzo. Estoy a favor de la cuarentena, pero deberían empezar a ver de qué manera se puede lograr que ellos tengan vínculo con sus pares”, explicó la esposa de Luciano Castro en la red social. “Ellos están empezando a manifestar de distintas formar el encierro. Me preocupa. Porque por más grande que sea su casa, ya no saben dónde meterse. No me quiero imaginar los niños que no tienen las mismas posibilidades que los míos”, agregó.