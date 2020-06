Una semana después de cumplir los 16 años, su mamá se suicidó. Fue un golpe duro que debió afrontar cuando estaba transitando una crisis de identidad, típico de la adolescencia, pero le dejó una enorme enseñanza de vida. “Sufrí un dolor insoportable, un miedo atroz e infinito. ¿Cómo se podía vivir sin madre? ¡Joder, qué puta mierda! Pero a la vez aprendí que la vida era lo mejor que tenía, y que no la iba a dejar pasar. Nunca nadie me ha dado una lección tan poderosa, y si soy lo que soy es gracias a la fortaleza que madre me transmitió de forma tan dura y fulminante”.