Se fue a La Mary, su casa de Punta del Este, dispuesta a disfrutar de su parque, de sus perros y de la libertad que rige en Uruguay, donde no se ha implementado una cuarentena obligatoria por el coronavirus. Sin embargo, aún estando fuera el país, Susana Giménez no deja de interesarse por los problemas de la Argentina. Y, al leer la noticia sobre el escandaloso caso de violación en grupo de Chubut al que el fiscal Fernando Rivarola calificó como “desahogo sexual”, la diva no dudó en manifestar su enojo a través de las redes sociales.