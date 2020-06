Firme en su mensaje, Noelia explica: “No me tapo ni evito mi exposición. No agacho la cabeza ni me callo, porque calladitas nos hicieron siempre. Cada vez que piensan, escriben o dicen todo lo que me harían, sabiendo que eso jamás va a suceder, a mí me llena de poder. Porque a mí no me excita saber qué es lo que mi cuerpo genera en vos. A mí lo que me excita es que vos no concientices tu inseguridad. Que te enoje el poder que tienen mis tetas. Que quieras convencerte de que todo lo que yo hago, lo hago para calentarte. Cuando, en realidad, para mí ni siquiera existís. Eso me da mucho morbo”.