“Hablé con Andy. Tuvimos una charla bastante extensa, creo que duró como una hora. Se disculpó, hizo un mea culpa y me explicó que las circunstancias del programa no habían sido las habituales, por esto del coronavirus, la comunicación con delay y de tener que estar atento a muchas cosas. Me dijo que se le habían escapado ciertos detalles”, detalló Marzol.