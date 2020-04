La furia de Noelia Marzol tras su participación en “PH, Podemos Hablar”: “Una juntada de pibes... ¡No sé qué hacía ahí!”

“Una juntada de pibes… ¡no sé qué hacía ahí!”, confesó. A su vez, reveló un detalle que los del otro lado de la pantalla no habían tenido en cuenta: “Y eso que editaron varias partes”. “Falta la pregunta que editaron que era referido a si me garche o no a Luis Miguel”, manifestó furiosa la modelo que, además, ventiló que en la grabación le hicieron varias preguntas incómodas y que, por su pedido, no fueron incluidas en la versión que salió al aire.