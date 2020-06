Más resumido pero no por eso menos contundente, fue el mensaje de Narda Lepes: “Desahogo sexual ... manga de hijos de puta”. Mientras que el humorista Martín Cirio también habló: “El fiscal Fernando Rivarola bajó la categoría de violación en manada a desahogo sexual. No nos olvidemos de esta lacra machista. Los 6 violadores no van a ir presos por este hijo de puta que debería ser apartado del cargo y juzgarlo por corrupto y encubridor de violadores”.