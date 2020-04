“No es un abuso, no hay contacto físico, pero es obligarnos a exponernos a una situación que tiene que ver con nuestra sexualidad y que no estamos consintiendo. Sucede desde chicas y queda arraigado. Luego construye temor, sensación de peligro -aseguró Pasquinelli-. No sé si hay nomenclatura técnica (para calificar el accionar de López), pero es claro lo que pasa para cualquiera que lo vea: es una situación típica donde los varones abusan del poder y la chica está siento infantilizada, la toma de tonta”.